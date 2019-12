PolverieraCentrodxFvg Exxx…Polzive!!! Passa lo scandalo delle nomine del presidente Zanin. Fanny Codarin capo di gabinetto, riserve sul trombato Molinaro e sul giornalista Carini. Esclusivo.

Operai in mutande, trombati nell’oro. Il portavoce del presidente Zanin tirerà circa 100mila euri/anno. Paga Pantalone.

Conclusa da poco la riunione in ufficio di presidenza convocata per avallare le scelte della cupola del presidente Zanin. Fanny Codarin spinta da Riccardi, diventa la nuova capo di gabinetto (astenuti Russo e Shaurli). Riserve su Molinaro (aspettativa istituto) e su Carini, provvedimenti disciplinari. Restano aperte le questioni del presidente Zanin in conflitto d’interessi con Mtf di Lignano. Centrodestra irriconoscibile. La Lega, come riferisce il vice presidente Mazzolini, ha chiesto approfondimenti al segretario dell’ufficio di presidenza Zubin, in merito alle questioni di Molinaro e di Carini.