PolverieraCiviBank Exxx…Polzive!!! Sequestrato ai soci l’avviso della prossima assemblea del 15 giugno. I vertici dell’attuale Cda non vogliono perdere il “controllo” e temono l’ingresso di Chiappo, Dennetta e Picco. Esclusivo

I tre consiglieri in scadenza sono: Fuccaro (Net Udine), Riccardo Illy e Guglielmo Pelizzo. Nonostante, causa Covid, l’impossibilità della partecipazione diretta e della mancanza di dibattito assembleare, l’Associazione per il Buon Governo e l’Associazione Azionisti Banca di Cividale, presenterà 3 nuovi candidati a consiglieri di amministrazione alternativi agli uscenti e che sono: Silvano Chiappo, Teresa Dennetta e Michele Picco. I vertici della banca tengono secretata la notizia della data dell’assemblea, i punti all’odg, ma soprattutto la questione chiave: I 3 nomi in scadenza del CDA. Il rinnovo di tre consiglieri mette in angoscia la presidente. Se nel Cda entrassero i candidato della lista del “Buon Governo”, si aprirebbe subito un nuovo corso per la Banca.

La presidente teme il controllo di consiglieri non allineati e, per questo motivo, a 6 giorni dalla data dell’assemblea nulla è trapelato, solo i direttori di filiale sono stati incaricati di chiamare i soci che ritengono più affidabili alla squadra della Del Piero. Uno scandalo tutto friulano quello che si sta consumando a Cividale. Soci coglionati dal valore delle azioni precipitato a circa 7 euri e dalla gestione familistica imposta dalla presidente.