PolverieraCivibank Exxx…Polzive!!! Soci e azionisti della banca di Cividale (Ud) sul piede di guerra: piovono denunce al collegio sindacale per violazioni al codice civile sul magheggio planetario «E-ZEB SPA» concorrente di CiviESCo. Esclusivo.

Incessantemente Friuli latrina italica. Dopo il resoconto pubblicato su Leopost venerdì scorso, sui termini di un magheggio finanziario di livello europeo (i nomi e la sede della SPA “E-ZEB”), il mondo economico friulano è andato in cortocircuito. Come narrato in pagina, la E-ZEB è una spa costituita da presidenti (Michela Del Piero), amministratori (Stedile, Fuccaro…) e congiunti (Scodellaro) di quadri (Bolzicco) della Civibank e della CiviESCo emanazione della Civibank.

Lo stramaccio è doppiamente certificato dalla scelta della sede legale si trova la società; Via Vittorio Veneto 24 a Udine, nella stessa sede della filiale della Civibank. Un conflitto d’interessi spaventoso che mandato su tutte le furie molti soci e azionisti che stanno elaborando o profili di denuncia al collegio sindacale della banca e alle autorità giudiziarie. Le violazioni, secondo il pool di professionisti che segue gli attori delle osservazioni vanno ricercate nell‘articolo 2256 del codice civile: “…uso illeggittimo delle cose sociali per fini estranei a quelli della società”.

Art. 2031: “Il socio non può esercitare per conto proprio o altrui, un’attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente. (…)”.

Art. 2476: “Gli amministratoti sono solidamente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società…”. Tutto ruota attorno alla Spa «E-ZEB» che si trova un una condizione di clamorosa concorrenza con la CiviEsco, una srl del gruppo Civibank, che si occupa di risparmio energetico al pari della SPA costituita dai soci della Civibank.

Banca infetta, Regione malata.