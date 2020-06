PolverieraCodroipo Exxx…Polzive!!! Eia Eia Allallà. Consiglio comunale nel caos: seduta sospesa. Segretario rifiuta la mascherina. Centrodestra del ducetto Marchetti “salva” Nadalini, l’assessore più assente della giunta. Respinta la mozione del centrosinistra contro l’assessore del saluto romano anti-Covid. Esclusivo.

Nadalini è assessore alla Protezione Civile del comune di Codroipo, nipotino del ducetto locale e in quota Fratelli d’Italia. L’emergenza Covid lo aveva mandato fuori di testa e l’opposizione voleva sfiduciarlo.

Dopo mesi e mesi di attesa, finalmente ieri sera si è riunito il consiglio comunale di Codroipo. Ed è scoppiato il caos. Il segretario, in spregio alle ordinanze di Fedriga, si rifiutava di indossare la mascherina e l’assemblea è stata sospesa. Figure di merda planetarie amplificate dalle dimensioni del palazzetto dello sport, sede straordinaria individuata dal ducetto locale per attenersi alle disposizioni sulle distanze fisiche imposte dall’emergenza Covid. Scintille e Fischi, fischi (Fischia il sasso…NdR), che evocavano il ventennio.

Il centrodestra fascio-leghista di Codroipo ha votato in blocco contro la mozione del centrosinistra per sfiduciare l’assessore alla protezione civile Andrea Nadalini. Eia eia allallà. In mezzo al trambusto delle sospensioni e delle approvazioni di alcune varianti e di rinnovi dei patti parasociali col CAFC, la maggioranza di centrodestra, compresa la Lega, ha respinto e blindato l’assessore di Fratelli d’Italia.

Resta al suo posto malgrado anche il sindaco avesse condannato il testo incriminato: “Non stringere la mano a nessuno…, usate il saluto romano, antivitus e antimicrobi”.

Nadalini non è nuovo a posizioni spericolate e ad accuse poco ortodosse rivolte anche al capo dello Stato. Per questo motivo, alcuni consiglieri di opposizione, avevano presentato il documento di sfiducia. Nadalini resta al suo posto. Tuttavia è bene ricordare che ai tempi delle esternazioni, le dichiarazioni della maggioranza di centrodestra furono subito di condanna, poi il tempo ha mitigato le tensioni.

Ecco i brani: “Marchetti contro Nadalini: non è ammissibile, Fratelli d’Italia prenda provvedimenti. Il coordinatore Rizzetto: subito un confronto. Il Pd insorge: avvilente e irrispettoso”. Eia eia Allallà