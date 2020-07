PolverieraCodroipo Exxx…Polzive!!! Eslode il petardo ASP Moro: Ferma da circa 1 anno la gara dei servizi area anziani. Stasera consiglio comunale, l’opposizione chiede audizione pubblica sull’azienda. I nomi degli ammessi al concorso per dirigenti alla “Quiete” di Udine. Esclusivo

Una settimana tumultuosa per il ducetto di Codroipo che stasera dovrà affrontare uno spigoloso consiglio comunale, un fastidioso caso sull’ASP Moro di una gara inceppata senza motivo e giovedì prossimo le nomine sull’A&T2000. Montagne russe in attività e un rischio crisi dietro l’angolo. Il caso Asp è quello più delicato visto il periodo di proroga trascorso (10 mesi) dall’atto d’indirizzo di una gara, senza un valido motivo.

Il ducetto di Codroipo (Ud) dovrà chiamare le autobotti della Protezione Civile (guarda Riccardi in bici) per spegnere gl’incendi che scoppiano fra vie e viuzze di Codroipo. Il focolaio più intenso è esploso in viale Duodo, sede dell’Azienda Pubblica di Servizi alla persona, il cui tormento sulla teoria di presidenti (attualmente ancora vacante) che si sono susseguiti in 9 anni di mandato del Ducetto, ha spinto l’opposizione a chiedere la convocazione degli organi dirigenti in seduta pubblica durante i lavori del consiglio comunale. L’assemblea comunale è stata riconvocata per questa sera alle ore 20.30 al palasport a causa dello sforamento d’orario su una mozione sanità intavolata giovedì scorso.

Tuttavia il petardo dell’ASP torna a scoppiare a causa di un atto di indirizzo che il Cda presieduto dall’ex presidente Molaro, in data 18 ottobre del 2019 aveva dato mandato al direttore generale Valentina Battiston di procedere con l’indizione di una nuova gara d’appalto per l’affidamento dei servizi integrati dell’Area Anziani, Area Disabilità, Area Minori e manutenzione aree verdi. Da quella data, il pedale è fermo. Non vi sono notizie di convocazioni di commissioni, bandi o seggi gara. Tutto fermo come i paracarri. In questo senso, l’opposizione incalza anche in virtù delle voci, confermate, che davano il direttore generale dell’Asp in fuga verso la Quiete di Udine. Il concorso della Quiete è in pieno svolgimento e su 40 iscritti oggi si sono presentati solo in 11. La Battiston non si è presentata. Per i dettagli sul concorso, Leopost pubblica in calce i nomi dei 3 aspiranti che hanno superato la prima griglia e sono stati ammessi alla seconda prova di questo pomeriggio, quella operativa. Ecco l’elenco: