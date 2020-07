PolverieraCodroipo Exxx…Polzive!!! Il maresciallo Sergio Spada, luogotenente di Riccardi-Zanin, attacca il ducetto Marchetti. L’opposizione chiede una commissione d’inchiesta sull’ASP-Moro, bruciati troppi presidenti. Il caso del direttore Battiston in concorso alla «Quiete» di Udine. Esclusivo.

Invocato il duo Riccardi-Zanin per salvare Codroipo.

Vertice turbolento e arroventato quello che si è svolto martedì scorso nel capoluogo del Medio Friuli. Sindaco e maggioranza alle prese con la miseria di fondi regionali del Covid assegnati al comune di Codroipo. Le critiche al sindaco Marchetti sono state feroci, i consiglieri hanno polemizzato sulla poca propensione del ducetto a battere cassa per portare un pò di ossigeno alle attività produttive locali. Rispetto agli altri comuni (vedi per esempio Monfalcone), Codroipo ha ricevuto solo briciole. Il più acceso contro il sindaco è stato il consigliere comunale Sergio Spada che ha accusato Marchetti di farsi vedere troppo poco a Trieste. Secondo Spada, Marchetti dovrebbe incalzare Riccardi e Zanin, se non vuole, lo accompagno io a Trieste! Pare abbia detto.

Schermaglie feroci che aprono scenari imprevedibili fino a una settimana fa. La tensione del vice sindaco Zoratti, ultimamente caricato di troppi impegni istituzionali, ha messo in moto la ragnatela di relazioni nel frastagliato centrodestra locale. Viene segnalata un’intensa attività nel quartier generale di Thyerry Snaidero, il questurino impiccione, neo presidente del Circolo La Tribuna, che non ha mai fatto mistero di voler giocare una partita da protagonista alle prossime elezioni. L’assessore Graziano Ganzit, fortemente critico col sindaco Marchetti (vedi il fallimento del progetto del parco dai castellieri ai dogi) e prossimo candidato sindaco; il gran lavorìo sull’asse Lignano-Codroipo del Richelieu locale Cesarino Toso; l’attivismo di Pier Mauro Zanin con la pedina D’Antoni e la ricerca dell’incastro su A&T 2000, Cafc, Net e Cosef. Assemblea di A&T2000 a Codroipo giovedì prossimo. Questo è il cortocircuito che coinvolge l’intero centrodestra, Lega compresa, che accusa lo sbrego codroipese fra il segretario locale Bozzini e gli assessori Frizza e Zoratti. Compiti articolati e impegnativi per la neo segretaria Elena Lizzi.

In quanto al consiglio comunale che si è svolto ieri sera nel palasport, l’opposizione ha presentato una mozione sul tormento Asp-Moro, presentata dai consiglieri Trevisan, Comisso, Giavedoni, Montanari. Soramel e Turcati avente per oggetto: “Convocazione degli organi dirigenti dell’asp Daniele Moro in seduta pubblica in occasione della riunione di consiglio comunale”. L’impressionante teoria di presidenti che si sono succeduti in 9 anni, richiede un pò di chiarezza.

Sulla questione Asp s’inserisce anche la novità del direttore Battiston che, secondo rimbalzi udinesi, sarebbe in concorso per un posto di dirigente amministrativo a tempo indeterminato alla “Quiete” di Udine. In caso di esito favorevole la fuga dall’Asp sarebbe assicurata.