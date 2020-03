PolverieraCodroipo Exxx…Polzive!!! Irremovibile Marchetti. ll consiglio regionale sta elaborando una normetta per rinviare il voto a Codroipo e Monfalcone al 2022. Sbrego leghista fra corrente isontina e quella friulana. Esclusivo.

Nel pieno dell’emergenza Virus, c’è un magheggio che s’infila nei dettagli. Si tratta di un ddl regionale che trae spunto dai procedimenti di fusione dei comuni del Friuli VG attraverso le convocazioni referendarie dell’epoca Serracchiani. Il dispositivo in questione include anche i comuni nei quali il referendum non ha avuto successo (Codroipo). Uno stratagemma planetario ritagliato su misura per mantenere in sella per un altro anno i sindaci di Codroipo e Monfalcone (2021). Un ddl fortemente voluto dal sindaco leghista Cisint che ha trovato immediata sponda nell’assessore regionale Roberti. E’ già passato nella commissione on line ed è atteso in aula consiliare la prossima settimana. A questo punto i fanali sono tutti puntati su Codroipo: l’attività della neonata formazione degli Innovatori è impegnata ormai da mesi sul programma amministrativo del Medio Friuli. La compagine di Valoppi e Richelieu-Toso, non si è fermata nemmeno in questi giorni di emergenza. I contatti sono quasi quotidiani con coloro che hanno tenuto a battesimo il Circolo: Bini, Fedriga e Riccardi. Le relazioni coi vertici regionali sono ben solide, tuttavia l’elemento della proroga è una novità assoluta che ha scombussolato le aspettative dei protagonisti. In questo senso, la polveriera regionale rischia di esplodere in un botto atomico che coinvolge la Lega. Da una parte Cisint-Roberti, promotori del magheggio del rinvio, dall’altra la Lega friulana e codroipese che non vede di buon occhio un’eventuale scadenza al 2022. I rumors timbrano un’intensa attività diplomatica al lavoro per far saltare il dispositivo della proroga di un anno per le elezioni dei comuni di Codroipo e Monfalcone.