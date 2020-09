PolverieraCodroipo Exxx…Polzive!!! La spina dei patrioti: Il ducetto sposta a fine settembre l’avvio del servizio di trasporto scolastico. I genitori si arrangino. L’assessora Cividini minaccia le dimissioni. Spunta il nome dell’autore dell’epigrafe. Maggioranza polverizzata. Esclusivo.

Il sindaco neo iscritto (???!!) a Fratelli d’Italia non fa fare una gran bella figura al segretario Rizzetto e ai vertici regionali Fvg del partito, almeno nei confronti degli altri amministratori meloniani.

L’avviso del sindaco che ha mandato in bestia l’intero Medio Friuli è di ieri, venerdì 4 settembre. Il contenuto fa riferimento al servizio di trasporto scolastico gestito dall’amministrazione e utilizzato dagli alunni che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo grado ubicate nel comune. La questione del servizio di trasporto scolastico in tempi di Covid era stata sollevata dalla Cividini in una delle ultime adunate di giunta. L’assessora delegata, non trovando né il sindaco in giunta (assente), né risposte alla problematica del trasporto degli allievi, aveva minacciato le dimissioni.

Ieri, per tutta risposta, il ducetto Marchetti ha diffuso l’avviso in cui fa capire ai genitori che, fino al 28 settembre, data in cui sarà attivato il trasporto scolastico, i pupi friulani si dovranno arrangiare. Chi porterà a scuola i fanciulli?

Le reazioni non sono mancate. Un gruppo di genitori parla di “schiaffo ai cittadini…, dopo tutti questi mesi di tempo che hanno avuto per organizzarsi, sindaco e giunta fanno pagare la loro noncuranza e incapacità ai genitori e agli studenti del comune. Come mai – si chiede il gruppo – a San Vito, Talmassons, Zoppola, Sedegliano i trasporti partiranno regolarmente e a Codroipo no?”.

E’ il caos giuntale che polverizza la maggioranza. Il numero degli amministratori eletti che ormai sono in rotta di collisione col ducetto sta crescendo giorno dopo giorno. Alla Cividini si aggiunge l’ex fedelissima Frizza e pare che anche tra i consiglieri ormai tiri aria di sbaraccamento. Il leghista Mizzau non è mai stato in sintonia, si vocifera di fastidi anche da parte di De Cecco, Spada e Dri.

Ma il punto di crisi più profondo è legato al caso dell’ “epigrafe” scoppiato il 28 luglio. La goliardata non è piaciuta al ducetto che ha, come si leggeva in un comunicato diffuso alcune ore dopo, “interessato, per competenza, la Prefettura e la Questura di Udine. A incastrare l’autore o gli autori del miserevole gesto potrebbero contribuire alcune telecamere in funzione in alcune delle località”.

Chi è l’autore, o gli autori, del colpo di sole codroipese? Il nome, i nomi, sono nelle disponibilità di Leopost. Quali conseguenze causerà alla maggioranza il pugno di ferro del patriota Marchetti nei confronti di un suo alleato? Polveriera Codroipo e l’autunno velenoso di Fratelli d’Italia.