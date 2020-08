PolverieraCodroipo Exxx…Polzive!!! Un comune sull’orlo della crisi: Scazzo planetario ieri sera in giunta. Il Ducetto per tre volte di fila tira pacco. Assessori inferociti. A Zoratti le funzioni di sindaco. Esclusivo.

Ferodi arroventati ieri pomeriggio in giunta comunale a Codroipo. Il sindaco patriota, dopo aver convocato gli assessori con sole 3 ore di anticipo, ha tirato pacco. E’ già la terza volta che succede, consecutivamente. Il ducetto non fornisce giustificazioni precise sulle sue assenze e affida le funzioni delle riunioni al vice sindaco Zoratti. Una situazione paradossale che ha indurito ancora di più i già deteriorati rapporti fra sindaco e maggioranza. Tensioni e disorientamento sono gli ingredienti del tramonto codroipese. Secondo i ben informati, durante la riunione di ieri pomeriggio sono volati gli stracci. A farli roteare è stata la titolare della cultura e istruzione Tiziana Cividini che, da parecchi giorni, chiede un incontro col sindaco per delineare e organizzare l’avvio del tormentato anno scolastico. Nulla da fare, il ducetto è irreperibile. La Cividini è preoccupata per via della necessità di rimodulare il servizio di trasporto pubblico locale e organizzare la logistica per gli studenti.

Con la probabile apertura delle scuole fissata per metà settembre, è necessario prendersi per tempo, i 4 autobus in dotazione non bastano a soddisfare il trasporto in regime di Covid dei circa 500 allievi residenti nel capoluogo del Medio Friuli. Un dramma cui il sindaco non pare preoccuparsi più di tanto.

Le assenze del ducetto mettono in crisi l’intera maggioranza che para ormai sfilacciata e senza guida. Dopo il passaggio in Fratelli d’Italia in quota Ciriani, Marchetti ritiene di aver ormai ottenuto una sorta di “scudo protettivo” in chiave elettorale. Quali saranno gli obiettivi lo dirà solo il tempo. E’ evidente che, come riportato su “Il Piccolo” di ieri, il sindaco di Codroipo è lo spigolo più acuminato contro il segretario regionale Fvg del partito della Meloni, Walter Rizzetto.