PolverieraCodroipo (Ud) Exxx…Polzive!!! Dimissioni di Cristian Molaro. Il presidente dell’ASP-Moro più apprezzato degli ultimi 15 anni. Saltano le cinghie di trasmissione del potere del sindaco Marchetti. Esclusivo

Cristian Molaro, presidente dell’Asp Moro di Codroipo, eletto poco più di un anno fa, ha comunicato ieri sera ai vertici dell’ASP codroipese le dimissioni dall’incarico. Le divergenze col sindaco Marchetti, azionista di maggioranza della struttura, erano diventate ormai insopportabili. Molaro, che di professione fa l’avvocato, era molto apprezzato nel Cda e pure fra gli operatori sanitari. Il livello di qualità della struttura è certificato dal fatto che non si sono verificati casi di contagio da Covid nella RSA Codroipese. Non è un fulmine a ciel sereno, bensì la conseguenza di ruggini ataviche che vanno ricercate all’esterno della Moro. Sembra che all’interno della struttura l’aria sia ormai irrespirabile. Troppe “influenze” che guidano la RSA in remoto. Resta l’interrogativo, ancora senza risposta, su come mai, nella gestione Marchetti, si siano succeduti così tanti presidenti di Cda come in questi ultimi anni. Bufera lacerante nel medio Friuli che lascia purtroppo molte ferite sul campo amministrativo anche in vista delle prossime elezioni. Il Cda era composto dal vice Luciano La Tona, dai consiglieri Aldo Mazzola e da Marco Monai.