PolverieraCollinareFVG Exxx…Polzive!!! Questa settimana il TAR deciderà sul pastrocchio del concorso pubblico per 2 posti a Dignano e Fagagna. Accuse di estrema gravità e danni irreparabili per i valutatori che hanno annullato la procedura concorsuale. Il magheggio del 73esimo concorrente. Esclusivo.

Mercoledì 29 il Tar dovrebbe pronunciarsi su uno dei pastrocchi più scandalosi compiuti dagli uffici dell’UTI Collinare di Fagagna. Sarà un pronunciamento decisivo per conoscere il destino del concorso per due posti (all’inizio erano 3) di istruttore amministrativo a Dignano e Fagagna. Pende un ricorso al Tar notificato ai comuni di Coseano, Dignano e all’Uti di Fagagna e al Consorzio Collinare di Colloredo di Monte Albano. Un caos di dimensioni ciclopiche. Abusi d’ufficio, Corte dei conti, interessi privati, errori macroscopici e una determina di annullamento in autotutela finita nel mirino. La commissione, presieduta da Nicola Paladini, aveva annullato in autotutela e senza alcuna richiesta, la graduatoria di merito già compilata e danneggiato la prima classificata, anzi, era stata convocata una nuova sessione d’esami con l’aggiornamento degli ammessi da 72 a 73, poi sospesa. La nuova sessione d’esami non ebbe mai luogo. La determina del 12 dicembre che annulla la procedura del concorso ormai conclusa è finita al Tar dove il ricorrente chiede il risarcimento dei danni subiti e accuse gravissime cui la commissione dovrà rispondere: spese amministrative e oneri legati alla necessità di rifare da capo le prove scritte e orali; spese di notifica e comunicazioni agli aspiranti; compensi per l’attività dei componenti la commissione, spese certe per la necessità di disporre di spazi adeguati e riscaldati nei quali – durante l’effettuazione delle prove – dovrà essere altresì assicurata la vigilanza ai fini della regolarità delle prove stesse…

Collinare infetta, regione malata. Ecco l’elenco aggiornato ai 72 aspiranti col giallo del 73esimo. Perché è stata annullata la procedura? Perché è stato inserito il 73esimo senza che l’interessato ne abbia fatto richiesta?