PolverieraConte Exxx…Polzive!!! Esplode la “FASE 2” a Udine: Oltre 200 titolari di locali della città in rivolta. Flash mob alle 21 di domani sera. Mercoledì la portavoce Del Do’ consegnerà le chiavi delle attività commerciali al sindaco. Esclusivo.

Bufera ciclopica. Ecco: No ALLE RIAPERTURE CON LE MODALITÀ NOTE!!!!!!!! PLEXIGLASS, ACCESSI PERMESSI IN BASE ALLA METRATURA, SANIFICAZIONI CONTINUE, NO ARIA CONDIZIONATA...”.

Il gruppo dei titolari di esercizi pubblici udinesi, indignati per la presa per i fondelli governativa, sta crescendo a vista d’occhio. Soprattutto dopo l’assurda orazione funebre del capo del governo di ieri era. Non solo le associazioni di categoria (vedi Confcommercio), anche gli attori sono imbestialiti: “PRIMO GIUGNO COL CAZZO”.

Per questo motivo, l’animatrice del gruppo, Debora Del Dò, diffonde le raccomandazioni alle centinaia di aderenti che si sono avvicinati all’iniziativa. Resta inteso che le richieste sono tarate sulle possibilità che può fornire un’amministrazione comunale. Tuttavia i rumors della manifestazione hanno già raggiunto i piani alti della regione. Per i ristoranti, bar, tavole calde e caffé, aprire il primo giugno è una beffa, insopportabile. Ecco il dispaccio:

“A tutti i RISTORATORI (bar osterie ristoranti tavole calde caffetterie gelaterie gastronomie etcetc) che decideranno di far parte del mob di Martedì 28.

Mercoledì 29 porterò in NOME DEGLI ADERENTI le chiavi simboliche dei locali al sindaco!

chi dice di voler supportare la protesta DICE NO!ALLE RIAPERTURE CON LE MODALITÀ NOTE!!!!!!!!PLEXIGLASS,ACCESSI PERMESSI IN BASE ALLA METRATURA,SANIFICAZIONI CONTINUE,NO ARIA CONDIZIONATA...

Prepariamoci!

Al sindaco di Udine le richieste saranno relative alla SOPPRESSIONE DI TARI E COSAP OLTRE CHE ALL’UTILIZZO DEL FONDO AFFITTI:

Ci sono circa 9milioni nelle casse comunali e chiediamo di attingerci PER AIUTARCI AD APRIRE E SENZA FARCI CHIEDERE PRESTITI IMPROBABILI!!!!!!!!!!!

Non fatevi prendere male dal fatto di dovervi recare in locale la sera di Martedì 28 alle 21!!!!! Si raccomanda l’autocertificazione.

Cerchiamo di non farci sopraffare, non andiamo a spaccare vetrine, andiamo nei nostri locali…, non siamo ribelli in cerca di guai!

NO SCHIERAMENTI POLITICI NO INVASATI NO ASSEMBRAMENTI !!!!

UNITI EMOTIVAMENTE MA SOLI NEI PROPRI LOCALE, NON FATE PIAZZATE STRANE CHE NON ANDIAMO DA NESSUNA PARTE!!!!!!

Fatevi le foto seduti al tavolino del vostro locale vestitevi in gran spolvero o come vi sentite meglio e postate sulle Vostre pagine private e aziendali quello che vi suscita questa situazione”.