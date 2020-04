PolverieraConte Exxx…Polzive!!! Un urlo dal Friuli imprigionato: “Siamo incazzati neri”. Disastrosa conferenza stampa di Conte. Tollon (Confcommercio): “Danno la precedenza alle corsette nei parchi e alla CEI. Assurdo aprire i bar il 1° giugno. A Lignano si perderanno 4 mila posti di lavoro”. Esclusivo.

Tanti annunci poderosi e poca ciccia. Come su usa dire da queste parti. Non c’è nessuna “Fase2”. Il primo ad accorgersene è stato Alessandro Tollon, partita iva di livello con negozio di abbigliamento a Lignano e vice presidente di Confcommercio per la provincia di Udine.

Appena terminata l’inutile paternale del premier Conte, le categorie produttive sono esplose di rabbia. Il telefono dell’esponente di Confcommercio va sotto pressione. Riferisce: “Siamo incazzati, incazzati neri!! – urla Tollon – sto ricevendo centinaia di telefonate di nostri associati, lo stesso presidente Da Pozzo, ti assicuro, è fuori di sé. Mai sentite cose del genere: Questo governo predilige la Cei, i giardini pubblici, le passeggiate, i parchi e le attività motorie e ignora l’economia. E’ spaventoso – urla Tollon – . La riapertura del commercio al dettaglio, 18 maggio, arriva dopo quella dell’ingrosso che è fissata per il 4 maggio. Ma dove hanno trovato questi geni? I magazzini sono stracolmi di merce e i negozi al dettaglio restano chiusi. Paranoia ministeriale – conclude Tollon – in CDM sono totalmente inadeguati”.

Ma c’è un altro segmento che preoccupa il vice di Confcommercio, quello dei bar e ristoranti che Conte ha annunciato di voler riaprire non prima del 1° giugno. Tollon è di Lignano e comprende bene la situazione, il primo giugno la stagione è già avviata.

Per la nostra località e per il turismo è una mazzata. L’esponente di Confcommercio non stenta a rivelare un dato assolutamente catastrofico: “Queste misure faranno perdere il posto di lavoro a circa 4 mila persone, senza contare lo choc economico che colpirà il settore del turismo e quello alberghiero. The End, Conte vattene.