PolverieraCoopService Exxx…Polzive!!! Trema la sanità friulana dopo la truffa di Cosenza. Roberto Olivi, presidente di CoopService di Reggio Emilia e Servizi Italia spadroneggia in Friuli: I servizi degli ospedali nelle sue mani. Esclusivo.

Dopo la truffa di Cosenza 〈fatture false; i manigoldi mettevano in conto all’azienda ore fittizie〉, negli ambienti ospedalieri friulani le antenne si sono alzate. Quattro arresti e indagati i vertici della CoopService.

Oltre alle persone arrestate, la Guardia di Finanza e i Carabinieri di Cosenza hanno messo sotto indagine anche i vertici della «CoopService». Cosa c’entra il Friuli VG con la truffa cosentina? Per una ragione molto semplice, la CoopService di Reggio nell’Emilia è, assieme a Servizi Italia e Global Service, il gruppo societario che fornisce la maggior parte dei servizi alle strutture ospedaliere della nostra regione. Ovvero: lavanolo sanità, sterilizzazione tessili, noleggio dispositivi medici, medicinali e homecare. Sedi a Cordenons, Pordenone, Osoppo, Pavia di Udine, Gorizia. Due sedi a Trieste: una presso gli ospedali riuniti, l’altra in via Travnik destinato a uffici e logistica delle pulizie sanitarie. Il gruppo di Reggio Emilia e Parma in Friuli è presente al Cattinara, Burlo e Maggiore. A Udine al Santa Maria della Misericordia e nel magazzino centralizzato di Pordenone 〈ARCS di Tonutti〉 dove la CoopService gestisce il reparto dei farmaci e dei materiali economali. Una cuccagna appetitosa che i friulani regalano da anni ormai agli emiliani delle Coop. Un monopolio di servizi sanitari guidato dal presidente Roberto Olivi che presiede le due società: CoopService di Reggio Emilia e Servizi Italia. Quest’ultima è una società quotata nel segmento STAR della Borsa di Milano. Nel consiglio di amministrazione della Servizi Italia presieduto da Olivi, fa parte anche la pordenonese e docente universitaria Chiara Mio. Potenza Infetta. Sanità malata. Gesù salvi il Friuli.