PolverieraCordenons (Pn) Exxx…Polzive!!! Esposto in Procura contro il consigliere Andrea Serio, ipotesi abuso d’ufficio. LegaFvg nel caos. Balla la maggioranza del sindaco del Carroccio Delle Vedove. Esclusivo.

L’estate venti-venti sarà ricordata a lungo nei quartieri alti della Lega FVG. Il segretario nazionale Fedriga su tutte le furie. A Udine regna il caos; a San Daniele del Friuli gli strappi sono all’ordine del giorno, a Fagagna il centrodestra è diviso e la Lega spaccata, a Monfalcone gli sbreghi fra la Cisint e Nicoli sono laceranti, a Codroipo il segretario della Lega Bozzini è in rotta coi suoi assessori. Un delirio planetario che va ad impattare con la destra Tagliamento. Il caso è quello di Cordenons, il terzo comune più importante della provincia, dopo il capoluogo e Sacile. É stato depositato l’altro ieri in Procura a Pordenone un esposto contro il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Andrea Serio.

Maggioranza in bilico a causa di Andrea Serio, uno spericolato consigliere comunale di maggioranza passato da Forza Italia a una civica e ora incastrato in Fratelli d’Italia. Il consigliere Serio rischia di far fare una colossale figura di merda agli inflessibili teorici della legge e dell’ordine che sono i fratelli Ciriani e il gruppo tricolore pordenonese. Dal mese di maggio dello corso anno e fino settembre inoltrato, il consigliere comunale, gestore del centralissimo Bar “Pascha”, organizzava l’evento dal nome meloniano “Italianissima”. Tutti i venerdì sera dalle 20,30 e fino all’una di notte, Andrea Serio arricchiva l’evento con la disposizione, a proprio piacimento, di auto di un Concessionario locale come elemento promozionale della festa. Lo spazio occupato dalle quattroruote copriva l’intera piazza Vittoria e gli stalli del bar Ritz. La cagnara e la disinvoltura con cui il rappresentante dei cittadini armeggiava attorno alla pubblica amministrazione, hanno spinto il consigliere di Forza Italia, Loris Zancai a presentare un’interrogazione al sindaco in cui chiedeva conto delle ordinanze di concessione di suolo pubblico rilasciate dagli uffici comunali.

Il consigliere Zancai ha depositato un’interrogazione il 18 novembre scorso e solo 7 luglio del 2020 il sindaco ha risposto. Agli atti non risultava mai pervenuta una richiesta di occupazione suolo pubblico inoltrata dal consigliere Serio. Un illecito spaventoso se compiuto da un consigliere comunale che sfiora l’ipotesi di abuso d’ufficio e altri profili penali e le conseguenze del caso. I dettagli sono contenuti nell’esposto in Procura.

A questo punto, e di fronte a questa clamorosa e inopportuna violazione delle norme, il sindaco dovrebbe prendere atto che un suo consigliere, con delega allo sport, è oggetto di una segnalazione in Procura.

Chi occupa un ruolo istituzionale, ribadisce l’azzurro Zancai, deve dare l’esempio. In questo senso, s’innesta un’altra questione di natura propriamente politica. La maggioranza è sulla graticola. E’ ballerina a 13 consiglieri contro i 12 dell’opposizione. Per un solo consigliere, in questo caso sub judice, il sindaco Delle Vedove resta in sella. Fino a quando?