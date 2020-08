PolverieraCordenons(PN) Exxx…Polzive!!! Intervista delirante da campagna elettorale del sindaco Delle Vedove: “Contro di me stanno usando metodi similmafiosi…”. L’opposizione preannuncia un esposto in Procura. Crolla un altro feudo leghista. ProgettoFVG e Forza Italia: Lo rosoliamo, l’esperienza con il sindaco è finita. Esclusivo.

Chi sta usando metodi “similmafiosi” contro il sindaco? E da quale parte sarebbero giunte le minacce cui fa riferimento Delle Vedove? Che ribadisce: “Noi assessori abbiamo ricevuto intimidazioni…”. Da chi?

Sono solo alcuni brani estratti dall’intervista rilasciata dal sindaco di Cordenons alcuni giorni fa a Di Meo de “Il13”.

Il petardo è rumoroso e ha fatto sobbalzare i vertici di ProgettoFvg e di Forza Italia in consiglio comunale, in particolare Mauro Baletti e Loris Zancai che preannunciano un esposto in Procura. Se è così sicuro, perchè il sindaco non fa i nomi? E’ forse in campagna elettorale?

Tuttavia l’agitazione del sindaco non fa altro che acuire una situazione ormai indurita fra le componenti moderate di Cordenons e la Lega. Lo sbrego è decisivo. E lo stesso Baletti lo commenta. “Nessun problema con la Lega, l’incompatibilità amministrativa è da ricercarsi col sindaco che ha perso ben 5 consiglieri di maggioranza, ha cacciato 2 assessori dopo averli fatti dimettere (Morini e Lincetto) ed ha imbarcato, per galleggiare, il consigliere comunale col record di assenze, il giovane Raffaello De Roia”.

Un disordine amministrativo che avrà conseguenze dolorose sulle prossime elezioni. A poco più di sei mesi dalla presentazione delle liste per le comunali del prossimo anno, ProgettoFvg e Forza Italia si sfilano e annunciano che non sosterranno l’uscente Delle Vedove. Se la Lega intende far parte della coalizione, allontani il sindaco. Si arrangi il Carroccio coi suoi luogotenenti, Marco Bottecchia e Gava, per noi la partita con Delle Vedove è chiusa. Il tono è questo.

Stasera su “Il 13” andrà in onda una lunga intervista di Mauro Baletti segretario comunale di ProgettoFvg.