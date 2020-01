PolverieraDC Exxx…Polzive!!! Martedì 28 gennaio il Segretario Generale Zubin riferirà alla giunta delle elezioni del consiglio regionale FVG sul destino di Zanin. Esclusivo

Fino al 31 luglio 2019 (vedi verbale assemblea) il presidente del consiglio della regione FVG ricopriva il duplice incarico di Amministratore unico e direttore generale in una partecipata a capitale pubblico: Mtf Srl di Lignano che gestisce il sistema di raccolta rifiuti solo per un comune, unico caso in Italia. Il polverone, con somma sorpresa di quasi (quasi) tutti i consiglieri regionali è esploso su queste pagine nel giugno scorso. I profili d’incompatibilità del presidente, secondo Cosolini, componente della giunta delle elezioni, sono evidenti. Per questo motivo il consigliere del PD ha chiesto al Segretario generale del consiglio regionale Franco Zubin che: “La posizione di Zanin vada chiarita al più presto: chiediamo che la Giunta delle elezioni accerti urgentemente la regolarità o meno del duplice ruolo del presidente del Consiglio regionale e chiuda una questione che non può restare sospesa in quanto ne va della credibilità di un’intera istituzione”. Sostiene Cosolini. “La nostra – proseguiva la nota del 14 scorso – è una legittima richiesta come accaduto in passato per altri consiglieri regionali. La Giunta per le elezioni dovrà quindi chiarire la compatibilità dell’incarico dirigenziale di Zanin tenuto conto della natura dell’ente e delle previsioni di legge a proposito”. Martedì 28 gennaio, il giorno prima le commemorazioni del decennale della morte del leader DC Biasutti, il segretario generale Zubin riferirà ai componenti la giunta sulla situazione del presidente del consiglio. Dell’organo fatto parte, oltre al presidente: Bidoli, Cosolini, Di Bert, Giacomelli, Liguori, Piccin, Spagnolo, Ussai.