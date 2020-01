PolverieraDignano Exxx…Polzive!!! Dopo soli 3 mesi la bretella è chiusa: inarrestabili infiltrazioni d’acqua in galleria, si rimedia col silicone. Lunedì mattina chiuso il tratto. Il direttore Didoné taglia la corda. Nessuna comunicazione sul sito. Esclusivo.

Da martedì scorso la bretella di Dignano (Ud) è rimasta chiusa e lo sarà anche lunedì mattina. Piove in galleria e nessuna comunicazione sul sito di FVGStrade malgrado nel nuovo organigramma della società venga inserita la casella del “marketing e relazioni esterne” affidate a Igor Treleani, 3.500 euri/mese per 13 mensilità più benefit e premi (primo dei non eletti alle regionali in Forza Italia che tenterà miglior fortuna tra i corridoi della spa). In realtà si trova ancora il nome del direttore generale, Didoné, 140mila euri/anno, che si vocifera sia ormai in fuga, prossimo alla quiescenza.

Il presidente del CDA Fantelli, 50mila euri/anno, non pervenuto. Eppure dopo soli 3 mesi dall’inaugurazione, la bretella è già rimasta chiusa per una settimana. Piove, e gli addetti non capiscono come possa essere accaduta una svista simile: l’opera è costata 22 milioni di euri. Lunedì mattina gli operai sperano di terminare i lavori entro mezzogiorno. Si ripara col silicone poi si vedrà. Intanto a Dignano al Tagliamento è montato uno scandalo di dimensioni planetarie. Infiltrazioni che inondano il tratto stradale sotto la galleria. Chi ha progettato ed eseguito i lavori? La delegazione amministrativa e progettazione è stata affidata ai fenomeni di FVG Strade, inaugurazione in pompa magna avvenuta solo 3 mesi fa. FvgStade, latrina del Friuli.