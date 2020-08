PolverieraDignano Exxx…Polzive!!! Un comitato affaristico locale avvelena la fede dei parrocchiani. Menzogne e strumentalizzazioni sulla pelle dei disabili. La direzione dei servizi socio sanitari dell’ASUFC di Udine sollecita il trasferimento delle persone dalla canonica di Vidulis. Spazi non adeguati. Esclusivo.

Cosa si nasconde dietro lo sbrego parrocchiale fra Don Giuliano e un groppuscolo di maneggioni dignanesi?

LaDirezione dei servizi socio sanitari dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale di Udine, ritiene che la canonica di Vidulis, tirata satanicamente in ballo dal comitato affaristico, sia inadeguata per proseguire il progetto denominato “Dopo di Noi”. Il progetto è stato avallato da una legge regionale Fvg nel 2016 e contiene le disposizioni per affrontare il futuro delle persone con disabilità gravi dopo la morte di parenti che potessero prendersi cura di loro. La canonica di Vidulis non è strutturalmente compatibile con l’indirizzo del legislatore. Altro che sfratti! tutte menzogne.

Questa valutazione della Direzione sanitaria udinese travolge l’intera impalcatura messa in piedi dalla Lobby affaristica locale per giustificare le incomprensioni con Don Giuliano. Il delirio di potere li ha accecati al punto da strumentalizzare anche le persone deboli. Per sgombrare il campo dalle menzogne pilotate e fatte pubblicare ad arte, occorre dire che i disabili non hanno mai lasciato la canonica, non sono mai stati trasferiti altrove e se ciò dovesse accadere, non sarà certo per colpa di Don Giuliano.

I maneggioni non si chiedono cosa accadrà dopo la scadenza della proroga del 31/12/2020. Sul punto sarebbe il caso di chiedere al Sindaco Orlando, all’assessora Bertolissio, ai consiglieri Turridano e Bisaro (tutti in maggioranza nel precedente mandato), che fine ha fatto il progetto dei 6 appartamenti relativi al progetto “Dopo di noi”? A che punto sono i lavori nella gallettiera della ex filanda Banfi? Nessuno lo sa, nemmeno il comitato d’affari e delle menzogne che tanta polvere ha sollevato in questi giorni facendo pressioni sulla Curia per cacciare il monumentale Don Giuliano. L’Arcivescovo e il vicario seguono da vicino la faccenda, la prudenza e le batterie diplomatiche sono in piena attività, malgrado la sconsiderata idea di alcuni di promuovere una raccolta firme contro il sacerdote e le sciocche dimostrazioni di alcuni fedeli che si trasferiscono nella parrocchia di Flaibano.

In quanto all’amministrazione, occorre aggiungere che il sindaco è scivolato su un provvedimento tanto inopportuno, quanto inutile. Orlando ha portato in giunta una delibera (29 luglio) che chiedeva il prolungamento della durata della convenzione fra parrocchia di Vidulis e azienda sanitaria. Delibera inutile giacché Don Giuliano aveva già risolto il problema dell’utilizzo dei locali da parte dei disabili. Nessuno sfratto.

Resta lo sbrego sociale, strumentale, provocato dal manipolo di affaristi locali interessato a mettere le mani sulla “roba” della Parrocchia. Sui Conti Correnti, sulle ristrutturazioni e indirizzare gli acquisti di articoli per le funzioni religiose nei negozi degli amici. Non l’interesse per le anime, bensì per lo sterco del demonio.