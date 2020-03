PolverieraFagagna Exxx…Polzive!!! Il CDA del Collinare entra in giunta. Il sindaco Chiarvesio nomina Domenico Bulfone 5°assessore sostenuto da Lega e D’Orlandi. Esclusa la lista Voliamo Insieme. Esclusivo

Collinare Fvg in fiamme. Oggi è stato timbrato uno dei tramagli (licenza manzoniana) più spettacolari e velenosi della politica friulana. A meno di un anno dalle elezioni comunali di Fagagna (Ud), il sindaco che ha vinto grazie al sostegno della lista ” Voliamo Insieme…”, si sbarazza del gruppo e nomina assessore “pesante” Domenico Bulfone che è anche componente del CDA del Collinare del presidente De Simon. Deleghe di livello che fanno riflettere. A chi interessa la Pianificazione urbanistica e l’edilizia privata del comune di Fagagna? magheggi che vanno ad integrarsi con le altre deleghe del neo assessore: Politiche agricole, polizia rurale e impianti di telefonia mobile. Ad Anna Zannier restano le deleghe all’associazionismo e al Turismo e Ambiente.

L’operazione si è potuta concretizzare grazie al fatto che Chiarvesio può contare sull’appoggio tecnico di ben tre esponenti di centrodestra che non si sogneranno mai di disturbare il sindaco progressista. Si tratta di Gianluigi D’Orlandi, del candidato sindaco sconfitto da Chiarvesio Monaco e dal candidato leghista Daniele Zoratti (in realtà è stato solo messo in lista da Monaco e non fa parte del gruppo leghista).

Un cortocircuito politico che incendia tutta la collinare. Le promesse del sindaco Chiarvesio nei confronti del gruppo di “Voliamo Insieme” sul probabile posto in giunta, sono rimaste carta straccia. La Real Politik del giolittismo romano trova sponda in Friuli. Una situazione che mette d’impaccio la Lega e Forza Italia di D’Orlandi. In pratica sono loro il puntello del centrosinistra comunale.

In quanto alle ragioni della nomina sono in molti a sentire puzza di bruciato sulle motivazioni che hanno portato il sindaco a compiere un rimpasto di giunta e l’inserimento di un nuovo assessore. I maligni intravedono un furbata da Champion giacché, pur mantenendo lo stesso tetto di spesa è possibile estendere la giunta a 6 componenti. Chissarà la donna?