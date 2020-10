PolverieraFontanini Exxx…Polzive A Tavagnacco esplode il petardo Mario Raggi presidente Net. Un nuovo caso Fontanini, le ditte venete portano via il lavoro a quelle friulane. Esclusivo.

La pagina di Leopost di ieri, relativa al dirigente di Portogruaro sistemato dal sindaco Fontanini a Udine, ha fatto inferocire mezzo Friuli edilizio. Sindaco nella bufera. I lavori più importanti del comune, come il progetto «Experimental City» da circa 5milioni di euri, vengono affidati a ditte venete. Friulani coglionati. Intanto non si placano le polemiche per la nomina di Mario Raggi, ossessivamente voluto dall’assessore Laudicina, a presidente della Net. Mozione in comune di Tavagnacco.

Il sindaco di Udine, invece di aiutare le ditte friulane, le fa chiudere.

Il tormento delle imprese friulane è legato a una determinazione del dirigente veneto assunto a Portogruaro ma voluto dal sindaco Fontanini a Udine, affinchè si occupi di Riqualificazione urbana. Nel progetto Experimental City da 4milioni e 600mila euri, sono stati selezionati 15 operatori economici. Nel caso di procedure da 150mila a 1 milione di euri, il dirigente può rivolgersi a un albo di operatori economici con un’elevata discrezionalità. E’ sufficiente far iscrivere le ditte interessate sulla piattaforma «E-appalti Fvg» e il gioco è fatto.

Ecco i nomi di alcune ditte venete invitate a Udine. Friulani coglionati.

ANESE SRL di Concordia Sagittaria, Bertolo Srl asfalti e bitumi con sede a Fiume Veneto, Costruzioni Lovato a Padova, Martini Silvestro Costruzioni stradali a Vò in provincia di Padova, Delta scavi sede a Limena in provincia di Padova, Ecovie Srl di Albignasego PD, Fratelli DEMO Costruzioni a Portogruaro, ILSA Pacifici Remo SPA di San Donà di Piave. Dime Can ma no Furlan.

Fontanini piegato a 90 gradi rispetto ai veneti. Tuttavia, il sindaco del contado riesce ad avvelenare la pazienza dei friulani anche sulla scelta del maneggione finanziario imbucato in Net Mario Raggi. Una carica ossessivamente voluta dall’assessora Laudicina del cerchio magico di Fontanini. Ebbene, a Tavagnacco la minoranza consiliare ha presentato un’interrogazione al sindaco per chiedere se la giunta fosse al corrente della situazione giudiziaria di Mario Raggi. Secondo i sottoscrittori dell’interrogazione, il neo presidente della partecipata, «Risulterebbe essere rinviato a giudizio con l’accusa di bancarotta fraudolenta derivato dal fallimento di una società finanziaria il cui processo è in corso». Friuli infetto, Regione malata.