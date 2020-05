PolverieraFriuli Exxx…Polzive!!! Come campano i Nomadi a Est del NordEst? Video intervista da urlo: “Senza lavoro, senza niente…andiamo a rubare”. Esclusivo

Intervista da urlo realizzata l’altro ieri in un paesino della bassa friulana al confine col Veneto. Il Lockdown ha lasciato il segno, i friulani sono in attesa di riaprire le attività in condizioni impossibili da mantenere. Gli uffici della regione sono incagliati sulla cassa integrazione. Restano i Nomadi, le comunità Rom. Diversi nuclei sono sparsi per il Friuli, alcune realtà si trovano ancora negli accampamenti come a Udine, altri nelle roulotte, altri ancora in case rurali di piccole frazioni di comuni friulani. E son dolori e liti, furti ed esasperazioni col vicinato. L’ultimo caso, quello di Villacaccia di Lestizza (Ud) è stato ben documentato su queste pagine. Oggi la conferma rivelata con assoluta naturalezza alla giornalista. “Siamo senza lavoro…rubiamo…” ascolta.