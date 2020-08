PolverieraFriuli Exxx…Polzive!! Migrantes. Finito lo show, la Lega abbandona il capoluogo del Friuli. Stanotte alcuni profughi sono fuggiti dalla Cavarzerani. Il sindaco di Gonars rade al suolo il pivettaro di Udine. Esclusivo

Il sindaco di Gonars, che non pare essere iscritto alla Lega, ha mosso mari e monti e salvaguardato i suoi concittadini. Anche stanotte, ne sono arrivati a decine e il sindaco è già col telefono in mano. E’ in municipio e sta cercando di risolvere la questione. Via i migrantes dal territorio comunale. Non c’è tempo per fare vacanza. Quello di Udine, si dedica alla propaganda, strombazza, ma profughi restano. Di più non sa fare. Il fallimento degli improvvisati di Udine si è rivelato in questi giorni di ferragosto. Nottetempo, 15-16 agosto, almeno una decina di profughi ha scavalcato e tagliato la corda dalla caserma Cavarzerani, il luogo-simbolo del consenso leghista. A Pagnacco le fughe ormai non si contano, sono quotidiane.

La città è allo sbando e i profughi, con una spaventosa dose d’incoscienza, vengono sistemati nell’autoparco della polizia locale di via Marco Volpe. Gli agenti sono sotto stress per il pericolo contagio, i mezzi vengono bonificati alla buona e il rischio contagio è altissimo. Passata la festa gabbato lo santo. Gonars insegna, Fontanini strombazza.