PolverieraFriuliVG Exxx…Polzive!!! L’ombra di Ballaman sul caso del presidente Zanin. In una battibaleno si disintegrano due pilastri del moderatismo friulano. Lega e Fratelli d’Italia destinati a monopolizzare la regione. Esclusivo.

Il dispaccio delle dismissioni di Ballaman inviato al segretario regionale FVG della Lega Fontanini (??!!), recitava: “Al solo fine di garantire (…) il prestigio del ruolo istituzionale da me ricoperto – scriveva Ballaman – rassegno le dimissioni da Presidente del Consiglio regionale”. Prestigio del ruolo istituzionale.

Premessa a scanso di equivoci. Il dispositivo della sfiducia al presidente del consiglio non esiste. Piero Mauro Zanin non corre pericoli d’aula. Le sportellate che spingono furiose giungono da altri fronti: da ambienti molto vicini ai gruppi consiliari regionali e da quelli giudiziari.

Fin dalle prime luci dell’alba di oggi i rimbalzi codificavano un nome, quello di Eduard Ballaman, il presidente del consiglio dell’assemblea regionale Fvg della Lega autosospeso nel settembre del 2010. Si era dimesso dopo che la procura della Corte dei Conti aveva avviato accertamenti sull’uso dell’auto di servizio. Non è il caso di Zanin anche se stamattina i rimbalzi dal palazzo codificavano un debole sospetto: l’uso dell’auto blu. Nel caso sollevato dal blogger, il petardo rischia di esplodere a causa di un altro illecito: il magheggio in Mtf di Lignano per farsi assumere a tempo indeterminato e con funzioni di direttore generale, concorso senza bando e alcun avviso di concorso pubblico. Non c’è stata graduatoria, tutto si è svolto nell’oscurità più assoluta, l’abuso d’ufficio è clamoroso. Inevitabile l’intervento della Corte dei conti e successivamente la Procura. Petardi. In quanto al momento magico di Fedriga-Salvini e Meloni-Rizzetto, questo è determinato dallo sfracellamento dei due esponenti di vertice della regione: Piero Mauro Zanin e il vice presidente della giunta Riccardi. L’incrocio con Zanin per sistemare Fanny Codarin è risultato devastante. E’ di Riccardi il veto sulla proroga a Baiutti capo di gabinetto che era già sul tavolo di Zanin. In questo senso, i due diventano i protagonisti di una delle pagine più indegne del prestigio dell’istituzione regionale. Palate di merda su per i muri di palazzo Oberdan e palate di letame nel barcollante universo dei cosidetti “moderati”. Qui sta il punto nave. Ecco perché Fedriga lasciava fare e loro sono caduti nel trappolone.

I sovranisti ringraziano.