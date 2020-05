PolverieraFvg Exxx…Polzive!!! Catastrofe Cassa integrazione. Lavoratori friulani alla canna del gas, dipendenti regionali spaparazzati sul sofà. (Dirigenti di struttura tirano oltre 100mila euri/anno). Bufera sull’assessore Rosolen. Toninelli asfalta il centrodestra. Esclusivo

I vertici della struttura della direzione centrale lavoro sono guidati da Nicol Manfren, tira circa 140 mila euri-anno e Ketty Sgatti, che è vice, per lui il compenso è di circa 125 mila euri-anno. Lavoratori Friulani rimasti in mutande, o senza, in attesa che gli uffici regionali dell’assessore Rosolen si muovano. Vergogna Fedriga, i friulani non c’hanno neanche i soldi per il pane. La struttura regionale che si occupa dei servizi per i lavoratori e le imprese è totalmente disorganizzata, impreparata a fronteggiare le pratiche da evadere per imprese e operai. Cosa stanno a fare lì? La sterminata teoria di dirigenti di struttura che fa capo al servizio politiche per il lavoro tira una media di 100mila euri ⁄ anno.

La consigliera regionale Ilaria Dal Zovo spiega: “A fronte di 7.909 domande pervenute, la Regione ha provveduto ad autorizzarne fino ad oggi, solo 898. Una cifra irrisoria, se calcolata sul totale”. Toninelli, dall’osservatorio nazionale, osserva: “La Regione Lazio ha già processato tutte le domande”. Ascolta il video.

Catastrofe della struttura che fa capo all’assessora Alessia Rosolen e al dirigente politiche del lavoro Roberto Crucil. Tuttavia la certificazione che l‘assessorato non è stato capace di prevedere una catastrofe economica di dimensioni planetarie, la si ricava da questi dati che l’assessore Alessia Rosolen ha fornito ai 5 stelle regionali l’altro giorno. Da brivido solo a pensarci:

“…all’inizio c’erano solamente 4 dipendenti regionali a occuparsi dell’istruttoria, tutti part-time. Il numero esiguo è stato rimpinguato con 4 unità, e solamente dalla fine della scorsa settimana si è provveduto a implementare l’organico a disposizione di ulteriori 9 dipendenti”. Quindi, ci sono voluti due mesi di assedio da Virus, per far capire all’assessora che l’organico è ridotto. Intanto, causa Rosolen, Manfren, Sgatti e Crucil, i friulani sono senza mutande e, guarda caso, nel Lazio hanno già provveduto a processare tutte le pratiche come in altre regioni. Infatti i 5 stelle rilevano:

“Tutti questi ritardi non aiutano di certo i nostri lavoratori, a cui la Cig in deroga arriverà, ma in tempi lunghi e la colpa non è di certo imputabile al Governo o all’Inps – sostiene la nota del Gruppo consiliare -. È vero che su 673 decreti regionali, l’Inps ha autorizzato 571 domande e ne ha già pagate circa 200 ma, come detto, praticamente la metà di queste sono arrivate in meno di 4 giorni. In più, senza i decreti regionali non è possibile accedere all’anticipazione della Cig”.

Comunque per chi volesse una ripassata dei dati:

«7909 domande (4 persone part-time assegnate);

dal 27 marzo al 23 aprile la regione ha autorizzato e trasmesso a Inps 387 domande (190 già pagate);

dal 23 aprile il team che segue le pratiche è salito a 17;

dal 23 al 28 aprile son state inviate a Roma altre 388 domande.

Da lunedì ci saranno altre 10/15 unità a seguire le pratiche e arriveremo a una trentina.

In confronto a Regioni con pochi più abitanti di noi i numeri al 27 aprile per la nostra sono imbarazzanti:

– Liguria 8565 domande arrivate a Roma;

– Marche 6456 domande arrivate a Roma;

– FVG 675 domande arrivate a Roma.

Grazie al Governo e agli sforzi di tutti i cittadini presto tutte le attività produttive riapriranno nella massima sicurezza, ma se non Vi arriva la cassa integrazione un motivo c’è».