PolverieraFvg Exxx…Polzive!!! Francesco Russo travolge il Pivettaro Riccardi. Scoppia il caso pagatori: Poggiana non firma per la Nave-Covid, Tonutti (Arcs) nemmeno. Il soggetto attuatore è Fedriga. Esclusivo.

Ecco il video che mette in evidenza una delle caratteristiche più sintomatiche del vice presidente. Essere un Pivettaro al pari del sindaco di Udine. Riccardi “sfida chiunque” a proporgli soluzioni alternative alla nave. In realta, sono settimane che il consigliere regionale Francesco Russo si mette a disposizione. Eppure gli è sempre stata chiusa la porta in faccia. In Protezione Civile non si entra! Cosa nasconde il nipotino del codardo travestito da democristiano? Chissà. Nel frattempo i retroscena sul cubicolo galleggiante si ingigantiscono sempre più. Secondo rimbalzi triestini, il Direttore Generale dell’AsuGi di Trieste Poggiana avrebbe sollevato riserve sulla firma del decreto. Sarebbe stato interpellato Tonutti (Arcs), ma nulla. Il contratto della nave ha un termine fissato al 31 luglio. Il soggetto attuatore, colui che dispone il pagamento e ha chiesto i soldi alla Protezione Civile Nazionale, è Fedriga.

