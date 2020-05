PolverieraFvg Exxx…Polzive!!! I furbetti della peste: Sbrego Roma-Trieste. La protezione civile nazionale non paga la nave-Covid. Il magheggio mascherine. Riccardi atteso dal consiglio regionale. Fedriga nel mirino di Serracchiani: interrogazione in Parlamento. Esclusivo.

Oggi si riunisce il consiglio regionale a Udine e il dem Cosolini interroga Riccardi sui magheggi.

Prima le mascherine (magheggio da Champion, vedi TTK, roba di alto livello), poi la Nave. Un due a zero secco che rade al suolo tutte le paturnie sul “BielFriūl”.

La Protezione Civile nazionale accende un fanale sui costi dell’imbarcadero. La GNV non arriva in golfo a Trieste. Chi non paga? cos’è successo fra Roma e Trieste? La nave costa 1milione e 200mila euri al mese.

CentrodestraFvg figura di merda colossale. In una fase emergenziale come quella del Corona-Virus, la fu regione della parsimonia turoldiana si trasforma in fanghiglia. Il Friulano si getta a capofitto sulla mangiatoia regionale. L’emergenza Virus, un grande affare cui attingono, assessori, amici, congiunti e affini.

GrandiNaviVeloci, Grandi AffariRapidi. Oggi il consiglio regionale, oltre a stabilizzare alcune risorse ingaggiate dal Pd ai tempi di Serracchiani, dibatterà sul più grande scandalo nordestino concepito ai tempi del Covid.