PolverieraFvg Exxx…Polzive!!! Roma asfalta Trieste. Pericolo danno erariale per la vicenda Nave-Covid. La giunta Fedriga voleva scudare Riccardi e le aziende sanitarie. Borrelli rifiuta. FigurediMerda planetarie. Gli assessori obbligati in solido. Lettera esclusiva.

La giunta Fedriga aveva chiestouna sorta di «scudo erariale» alla Protezione civile per evitare rilievi della Corte dei Conti sulle eventuali spese sostenute dalle aziende sanitarie per la Nave.

Il 15 maggio scorso, il vice presidente Riccardi aveva inviato al capo del dipartimento della Protezione Civile Borrelli, una lettera in cui chiedeva chiarimenti in merito all’applicazione della disciplina adottata per fronteggiare l’emergenza Covid-19. In pratica Riccardi, vista la probabile richiesta del saldo della fattura che l’armatore della GNV potrebbe ingiungere a Fedriga, ha scritto alla Protezione Civile. Il brano chiave è questo, ovvero se anche “…le aziende del servizio sanitario (…) beneficino anch’esse della tutela di cui alle speciali deroghe stabilite per il Dipartimento della protezione civile, per i soggetti attuatori (Fedriga, scudo penale NdR), e per il tramite di questi ultimi, per le strutture regionali e strumentali quali Protezione civile e azienda regionale di coordinamento per la salute”.

La risposta di Borrelli è chiara e testualmente riporta: “..alla luce dell’attuale quadro normativo, l’esercizio dei poteri “extra ordinem” non può ragionevolmente essere sub-delegato ad altri soggetti, diversi da quelli a cui sono stati attribuiti specifici poteri dalle ordinanze di Protezione Civile…”.

Il passaggio-chiave è il seguente che mette in luce l’evidente preoccupazione di Fedriga e di Riccardi per un eventuale accusa di danno erariale. Del caso, oltre alla figura di merda nazionale che la RegioneFvg ha compiuto a Roma, si profila un danno erariale che dovrà essere ripartito fra gli obbligati in solido, ovvero i 10 assessori più il presidente. Ecco il brano.