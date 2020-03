PolverieraGabrovec Exxx…Polzive!!! Sbrego regionale: Stefano Mazzolini tuona contro il consigliere infettato: “Condannare la sua irresponsabilità, per causa sua sono in isolamento a Trieste, non posso tornare a Tarvisio, l’ho visto era tutto rosso”. Probabili altri consiglieri contagiati. Esclusivo.

Il vice presidente del consiglio regionale Fvg Stefano Mazzolini è su tutte le furie e tuona contro Igor Gabrovec della minoranza slovena ma appartenente al gruppo del PD: “Mi sorprende che un consigliere regionale rappresentante delle istituzioni sia così incosciente da venire in aula nonostante sintomi sospetti. Gabrovec ieri era rosso in faccia e si vedeva che non stava bene, ma non ha voluto tutelare i suoi colleghi e nemmeno se stesso. Per causa sua – insiste Mazzolini – le sedute d’aula sono sospese, comprese le misure anticrisi che la maggioranza stava discutendo per aiutare le imprese.

Comportamento irresponsabile da condannare fermamente – aggiunge Mazzolini – Ho deciso di mettermi subito in quarantena a qui a Trieste senza avere cntatti con nessuno, mi spiace non tornare a Tarvisio dove risiedo, ma mio papà ha 76 anni e ha avuto già due polmoniti, meglio non rischiare”.

Oltre al caso Gabrovec e l’infettata a Mazzolini, in via precauzionale si trovano in quarantena domiciliare: Francesco Russo, Diego Moretti, Iacop, Bolzonello, Lippolis, Morettuzzo e Bidoli. Ghersinich, della Lega si è autonomamente messo in quarantena,