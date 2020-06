PolverieraGiuliana Exxx…Polzive!!! Dopo Trieste, Forza Italia presenta il conto a Monfalcone (Go): W l’Europa, abbasso la Cina. Sbrego Nicoli-Cisint e Volante-Forza Italia. Esclusivo.

Dopo la defenestrazione del presidente del porto di Trieste D’Agostino, il centrodestra, almeno nell’area giuliano-isontina, è totalmente lacerato. La delibera dell’Anac non ha fatto altro che allargare lo sbrego della coalizione e far rimbalzare, dal golfo all’area dei cantieri, le tensioni fra gli azzurri e i sovranisti. Ieri sera in consiglio comunale a Trieste Forza Italia si è letteralmente sfilata dalla maggioranza su una mozione pro D’Agostino. E’ stata votata da tutti (4 astenuti), ma Forza Italia si è distinta e ha rilanciato sul tavolo un documento molto “politico” che è stato bocciato. Una divisione che ha alimentato i sospetti sulla famosa “manina” dietro la segnalazione alla guardia di finanza che poi è sfociata nella delibera dell’ANAC. Da Trieste a Monfalcone il passo è breve e protagonista è sempre Forza Italia.

Lunedì scorso, in commissione, si è consumato un altro strappo. L’occasione al doppio (Comune e regione) capogruppo forzista Nicoli è stata servita su un piatto d’argento: il forzista ha preso inaspettatamente le difese della capogruppo Cristina Morsolin de La Sinistra. Un boato ha lacerato la città dei cantieri. Lo stesso Ciro Del Pizzo, un moderato di lunga esperienza e già forzista, è rimasto sorpreso dal capitombolo di Nicoli. Nulla di trascendendale. E’ un fatto che Forza Italia sia sempre più insofferente alle compressioni degli antieuropeisti e e dei sostenitori di Pechino. Per Forza Italia una convivenza sempre più difficile. Sullo sfondo le deleghe che la sindaca Cisint ha sfilato al consigliere Nicoli e la questione dell’ “eretico” Volante che fa l’assessore della sindaca leghista ma è di Forza Italia. Sullo sfondo il traguardo del 2022 anno in cui si andrà al voto. Per molti osservatori sta germogliando una nuova formazione di moderati alternativa a quella della Lega di Cisint. Siamo alle prove tecniche.