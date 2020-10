PolverieraGorizia Exxx…Polzive!!! Roldo, Stasi, Ferrari e Zotti: Ziberna è una delusione. Per Gorizia serve alternativa urgente, «Basta annunci». Esclusivo

The end, a Gorizia la molla è tiratissima e c’è il rischio che si vada al voto prima della scadenza naturale 〈2022〉 del primo mandato Ziberna. Rischio concreto. Dopo il turbolento consiglio comunale della settimana scorsa, la maggioranza si è polverizzata: 5 consiglieri ormai viaggiano per conto proprio. Oggi, in una conferenza stampa, hanno illustrato le ragioni dello sbrego: «Riteniamo che questo sia il tempo per cercare di cambiare questa situazione (…), non si può andare avanti con l’annuncite cronica sapendo che in realtà non si farà nulla». Tradotto dal bizantino: Ziberna a casa. Ecco il dispaccio diffuso dai protagonisti:



«…Noi ci teniamo a ribadire, una volta per tutte, la nostra posizione: abbiamo votato in modo difforme a quanto imposto in maggioranza, mai per rivendicazioni personali o interessi elettorali, ma semplicemente perché riteniamo che gli interessi dei partiti regionali, non possano e non debbano essere anteposti a quelli dei nostri cittadini. Noi siamo seriamente preoccupati futuro di Gorizia…

Purtroppo l’azione politica della giunta Ziberna mostra ancora una volta la mancanza di una visione organica e soprattutto lungimirante di cosa dovrà essere la città fra 10 anni.

Infine per la nostra debolezza politica e la sudditanza partitica a cui siamo sottoposti, assistiamo ad una costante spoliazione di quel poco che ci rimane in ambito economico e sanitario, senza mai aver avuto finora una seria proposta per bloccare e invertire questa tendenza…

Abbiamo appoggiato Ziberna con entusiasmo, ma adesso prevale la delusione e la paura che se si dovesse continuare su questo miope percorso tra meno di 10 anni saremo messi così male che sarà impossibile pensare a una ripresa economica e demografica.

Riteniamo che questo sia il tempo per cercare di cambiare questa situazione, e che la politica, ma soprattutto gli stessi cittadini debbano iniziare a pensare a soluzioni innovative e concrete, non si può andare avanti con l’annuncite cronica sapendo che in realtà non si farà nulla, perché è così che è andata finora».