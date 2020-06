PolverieraLegaFvg Exxx…Polzive!!! Bufera padana a Udine. Il consigliere Pavan accusa: “C’è una disparità di trattamento verso i ricchi, anche loro pagano l’Imu”. Tremano i poveri. Orrendo spettacolo del centrodestra in Castello. Video Esclusivo.

Elogio ai ricchi, difesa della categoria che paga l’Imu e, ai cittadini che chiedono aiuto, Pavan consiglia di telefonare ai vigili (suggerimento a una signora) “…Ecco il numero, fate voi”. Lui, il nuovo leader della Lega udinese si lava le mani. Taconatevi.

Il 18 maggio scorso, dopo 3 mesi che il sindaco Fontanini non convocava il consiglio comunale, l’assemblea udinese si è riunita, causa Covid, in castello. Simbolo del Friuli e sede patriarcale. Vista la sede e la storica circostanza, alcuni consiglieri non sono riusciti a sottrarsi al fascino castellano.

Il caso ha voluto che chiedesse la parola il consigliere più rappresentativo della squadra di palazzo, il leghista Carlo Pavan che ha messo in evidenza tutti i limiti della maggioranza Fontanini. Il suo è stato un intervento sconclusionato, disordinato, fuori argomento e fastidioso. Rasa al suolo la storia del Friuli e, poco male, l’ossatura su cui si basa la Lega. Da una parte difende i ricchi, dall’altra accusa i poveri in fila al MediaWord di Tavagnacco per acquistare un telefono in offerta. I commenti dei lettori della pagina facebook di Venanzi sono impressionanti. Il disordinato intervento del consigliere Pavan non è altro che il paradigma dei disperati che stanno asserragliati a palazzo. Game over. Ascolta. Ed ecco alcuni commenti: