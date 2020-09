PolverieraLegaFvg Exxx…Polzive!!! La nomina di Raggi alla NET di Udine fa esplodere la ritorsione di Fontanini-Siciliani contro Trieste-Fedriga. Laudicina commissario. Esclusivo.

Un urlo dalla base leghista friulana: «Fedriga, apri gli occhi». Nella Lega Fvg si sta consumando una brutale resa dei conti. Udine contro Trieste. Vecchi rancori. Il cerchio magico del sindaco Fontanini contro Fedriga. Ieri sera l’assessore Laudicina è stata nominata commissario a Udine. L’irritazione per la nomina di Mario Raggi alla Net. Molti simpatizzanti tagliano la corda. Solo distribuzione di poltrone a parenti e amici. The end. Sorridono in Fratelli d’Italia.

L’inner circle della Lega udinese, molto ristretto, cui fanno parte Siciliani, Raggi, Fontanini, Franz, Laudicina, Ciani si è riunito ieri sera in via Pracchiuso per nominare il nuovo commissario. La moglie del commercialista Siciliani, assessora Laudicina, ha prevalso su Massimiliano Marzin, sarà lei al vertice del Carroccio nel capoluogo friulano. La Lega sotto scacco. Una scelta che ha già creato forti malumori far gli storici portatori di voti del Carroccio. Sono quelli che mettono benzina al motore e non vengono premiati. Le sedi che contano, dove si decidono candidature, spartizione di poltrone e indennità, sono riservate solo ai frequentatori del cerchio magico antitriestino. La verità è questa. Si sta consolidando nel capoluogo friulano un blocco di potere che non vuole ingerenze triestine. Quelle di Fedriga e Roberti in particolare. Vecchie ruggini che risalgono alle liste delle regionali.

In lega non ci stanno più e, dopo la scandalosa scelta di Mario Raggi alla presidenza della Net, la base urla: «Fedriga, apri gli occhi su Udine!». Fontanini-Siciliani-Franz-Ciani cosa combinate? Che Lega è quella che permette la costruzione del più grande centro commerciale islamico a Udine e, diversamente dalla Cisint di Monfalcone, non batte un chiodo contro la sua realizzazione? Che Lega è quella che sorvola sui magheggi delle concessioni illecite senza gara per la prosciutteria Dall’Ava di palazzo D’Aronco? Delegittimato il cerchio magico udinese. In Fratelli d’Italia sorridono.