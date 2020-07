PolverieraLegaFvg Exxx…Polzive!!! Lo sbrego sul Gazebo di Tolmezzo (Ud) fa emergere il poltronifico carnico. Laura D’Orlando trombata e premiata-Bis: oltre ad Autovie, spunta una presidenza all’ASP di Villa Santina. Ripari a Go Go e ipotesi interessi in conflitto. Stasera vertice a Reana (Ud). Esclusivo.

Vertice Lega stasera a Reana mentre esplodono petardi rumorosi in ogni parte della regione. Dopo il commissariamento di Udine, il partito di Fedriga ha commissariato anche Tolmezzo. La spina Alpina.

Nel frattempo affiorano profili di interessi in conflitto per la consigliera comunale di Tolmezzo (Ud) e candidata sindaco Laura D’Orlando, la cocca dell’onorevole leghista Bubusitti che sta facendo precipitare la Lega ai minimi storici. Dal 1° gennaio 2018 è presidente dell’Asp di Villa Santina “Stati Uniti d’America”, 6.000 euri all’anno che vanno ad arrotondare i 16.300 della poltrona di consigliere di CDA in Autovie. Circa 23 mila euri/anno come premio di consolazione per aver perso lo scontro alle elezioni di Tolmezzo contro il sindaco uscente Brollo. Gli elementi di incompatibilità per la contestuale carica di consigliere comunale e di presidente dell’ASP di Villa Santina, potrebbero profilarsi in virtù di un accordo-convezione stipulato fra il capoluogo carnico e quello di Villa Santina. Se non si tratta di incompatibilità, sicuramente di inopportunità politica. Lo sbrego col segretario della Lega locale Ivan Pascolo è tutti qui. Il leghista più votato non ha ricevuto nessun riconoscimento.

Ivan Pascolo fino a qualche mese fa era capogruppo in consiglio comunale a Tolmezzo. La settimana scorsa ha informato i vertici del partito che, in merito all’organizzazione del gazebo, Grattoni avrebbe dovuto rivolgersi a chi, in Lega, riceve più di quanto dà. Il riferimento alle recenti nomine in Autovie della candidata D’Orlando è evidente. Il segretario provinciale di Udine Grattoni ha preso atto e lo ha rimosso dall’incarico. Lega commissariata a Tolmezzo dopo che anche a Udine, in seguito alle elezioni farlocche di Asia Battaglia, l’assessora più corteggiata del palazzo, ha dovuto lasciare l’incarico.

La Lega di Tolmezzo è ora affidata a Lorena Paschini, segretaria della circoscrizione della Carnia. Un petardo estivo che mette in luce un partito con un coefficiente altissimo di spartizione di posti e incarichi riservati solo ad alcuni amici. Riparo per trombati anche se non iscritti al partito. Le ragioni dell’incazzatura di Pascolo sono racchiuse nel modus operandi carnico.

Sullo sfondo, il cortocircuito sulla nomina del neo segretario dei Boschi Carnici Mareschi, nomina anticipata sulla stampa grazie a una talpa interna all’Uti e alle resistenze di alcuni sindaci alpini vicini al Doge Marsilio, contrari al nuovo ente montano voluto da Fedriga. Stasera a Reana, il primo di una lunga serie di vertici di una settimana che si presenta arroventata.