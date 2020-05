PolverieraLignano Exxx…Polzive!!! Gasparotto fa piazza pulita nella latrina Mtf di Sabbiadoro. Rase al suolo le resistenze del triangolo d’oro: Fanotto, Zanin e Gerolin. Rischio storno del cachet ricevuto per Zanin. Esclusivo.

Passa di mano la guida di Mtf, la partecipata del comune di Lignano (Ud) che forniva ottimo foraggio a una cricca guidata dal presidente Zanin. Mtf si occupa di raccolta rifiuti.

La fiducia del socio di maggioranza di MTF di Lignano (Ambiente & Servizi), dopo lo scandalo Zanin coperto da Fanotto, Gerolin e Di Bartolo, era ormai pari a zero. Dopo aver tecnicamente sciolto il CDA, martedì scorso il Consiglio di AmbienteServizi, socio di maggioranza, ha chiesto a Gasparotto di azzerare tutto.

Mercoledì, l’assemblea dei soci di MTF ha eletto i consiglieri Gasparotto, Teghil e la nuova consigliera Ileana Bivi (come anticipato da Leopost). Giovedì scorso, i consiglieri hanno eletto presidente Isaia Gasparotto, consiglieri Teghil e Bivi. A Teghil saranno affidate alcune deleghe che il nuovo presidente è in attesa di decidere. Bivi non pare intenzionata.

La nuova composizione del CDA ha irritato il sindaco di Lignano che non voleva per nessun motivo l’influenza pratica e imprenditoriale dei pordenonesi. Fanotto è sempre stato un fondamentale elemento di copertura solido per Zanin, così come Di Bartolo (revisore dei conti) e il precedente presidente Gerolin.

Una masnada di fruitori di reddito di cittadinanza all’insù che aveva tenuto nascosto uno dei più grandi magheggi della storia della pubblica amministrazione friulana. l’autoassunzione di ZANIN. Per il presidente del consiglio regionale (!!!!! Fedriga tace), è una scoppola dolorosa poiché il nuovo presidente ha già fatto sapere che, essendo nulla l’assunzione a direttore di Zanin, dovrà restituire ciò che ha illecitamente ricevuto con conseguenze anche per i componenti dei CDA che si sono susseguiti e il coinvolgiment del socio di Lignano ovvero il sindaco. Gasparotto fa sapere che non sussistono profili di incompatibilità.