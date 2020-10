PolverieraLignano(UD) Exxx…Polzive!!! Graziano Bosello polverizza sul nascere i sogni dei moderati di ProgettoFvg: «Dove c’è la Lega non c’è Brini». Esclusivo.

L’espace d’un matin, tanto è durata l’illusione dei moderati friulani d’impadronirsi delle trattative per le comunali di Lignano del 2022. Il vulcanico Bosello, segretario della Lega locale, ha letto all’alba la pagina di Leopost relativa all’incontro di ieri sera a Udine fra i vertici di ProgettoFvg e l’assessore comunale Brini. Per il segretario del Carroccio: «Dove c’è la Lega, non c’è Brini».

In laguna si sbrega la coalizione di centrodestra regionale. Bosello estrae l’ascia di guerriglia e innalza il totem elettorale rispetto alle prossime comunali: «No ai riciclati e ricerca invece di un candidato che rappresenti una svolta per Lignano». Il riferimento a un’eventuale candidatura di Brini o altri del passato è chiaro. Sul tema Bosello assicura di averne già parlato con Gianni Candotto, segretario provinciale Udine di Fratelli d’Italia. La Lega ritiene che a Lignano la coalizione vincente dovrebbe essere composta da Lega-Fratelli d’Italia e una civica. Forza Tragica esclusa come pure ProgettoFvg di Bini-Di Bert-Zanolla. Aperto il dialogo invece con Giovanni Iermano e Carlo Teghil. Chiusi i rapporti con Stefano Trabalza per via del tradimento subito col giovane La Placa ai tempi di Orizzonte Lignano.

Dove si va a parare? Ad oggi, nel taccuino della Lega, gli indici di gradimento salgono con il nome di Vico Meroi, già vice del primo Fanotto e, marginalmente, con Marosa che viene giudicato ancora troppo acerbo e troppo coperto dal sindaco Fanotto. Da queste premesse Lignano rischia di diventare un radar formidabile per capire i rapporti di forza all’interno della coalizione in vista dell’appuntamento del 2023 con la madre di tutte le elezioni. Il mesto declino di Forza Tragica e il numeroso drappello di amministratori in trasferta verso Fratelli d’Italia.