PolverieraLignano Exxx…Polzive!!! I discotecari asfaltati da Conte e dai termali. Zanolla di ProgettoFvg dedica una foto da urlo ai portasfiga. Le terme di Riviera prese d’assalto dai turisti. Assembramento planetario e distanze vattelapesca. Esclusivo.

Michele Zanolla, capogruppo di ProgettoFvg in comune a Udine, pubblica una foto-documento straordinaria, scattata pochi minuti fa a Lignano Riviera, ingresso terme. L’imprevista presenza di turisti ha creato una coda lunghissima all’esterno del botteghino. Famiglie con bambini, alcuni con mascherine e altri senza. Distanze di un metro ignorate, mascherine in random e il sole che picchia. Alcuni, di passaggio, commentano: “Questi sono gli stessi che poi a settembre si lamenteranno perché le scuole non riaprono?”

Tuttavia a Zanolla interessa il lato commerciale e da storico “montiano” dà una sua personalissima chiave di lettura: “La foto la dedico a coloro che da marzo ad oggi mi hanno rotto le palle con la tiritera che sarebbe arrivata la fine del mondo… e che le nostre spiagge sarebbero rimaste deserte”.

Messaggio ricevuto. La pagina dei filibustieri però va oltre. Conte proibisce il ballo? stramazza il popolo della notte con severissime distanze da rispettare? e questi? Nientemeno che discriminazioni estive. Pulsioni di vita notturna contro quelle diurne. L’eterno dilemma: il giorno e la notte.