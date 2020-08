PolverieraLignano Exxx…Polzive!!! Il commissario della Lega Graziano Bosello tuona contro il «vertice» balneare del centrodestra di oggi: “Venite a Lignano solo a tagliare nastri e giocare a briscola, noi invece andiamo casa per casa. Per le elezioni non vogliamo visitors”. Video Esclusivo.

Al commissario della Lega per Salvini di Lignano (Ud), Graziano Bosello, non sfugge nulla. Pur essendo a Drenchia, dove fa l’assessore comunale, la notizia del vertice balneare di oggi e pubblicata su Leopost, ha incendiato l’umore del leghista che si è subito tuffato nell’esercizio in cui è maestro: il video-commento. Formidabile.

L’attacco è devastante: “Ho letto su “Polzaive…” (Leopost NdR) che oggi ci sarebbe stato un vertice di centro destra a Lignano.

Sappiano lor signori – attacca Bosello – che a Lignano la faccia la mettiamo noi, e che non credano di venire al mare solo a tagliare nastri o a farsi vedere in giro con Fanotto come ha fatto recentemente Fedriga”. Il commissario puntualizza: “I cittadini di centrodestra sono disorientati, ci chiedono: ma con chi sta la Lega?, noi, io e Codromaz, abbiamo già parlato con la Gava prima di Fedriga e, recentemente, anche con la commissaria Lizzi. Se vogliono venire a Lignano, prima devono intepellare i vertici locali, siamo noi che mettiamo la faccia“.

Bosello non intende cedere spazi di sovranità ai visitors. E il video lo testimonia.