PolverieraLignano Exxx…Polzive!!! Attacco frontale del segretario della Lega Bosello a PromoturismoFvg. Durissimo video-petardo contro la perimetrazione della spiaggia. Esclusivo.

Un video-petardo diffuso stamattina dal segretario del partito di Fedriga registrato a Drenchia (Ud) dov’è assessore comunale. Il tono è ruvido ed esprime tutta la preoccupazione degli operatori turistici per la “perimetratura” della spiaggia causa Covid.

Il segretario della Lega di Lignano Bosello, polverizza “PromoturismoFvg” la cabina di regia del turismo friulano. La Lega di Lignano contro l’alleato ProgettoFvg-ForzaTragica.

L’esponente leghista accende la miccia e fa esplodere il petardo accanto al progetto di perimetrazione della spiaggia come soluzione per attirare i turisti d’oltralpe. Il ragionamento di Bosello rade al suolo la proposta: “Vogliono mostrare una spiaggia trasformata in pollaio per far credere agli asburgici che i friulani sono severi”. Una soluzione che Bosello ha definito: “Una cagata pazzesca”. Di chi è questa idea così strampalata? Il segretario della Lega non ha dubbi e punta il dito contro il direttore Gomiero ma soprattutto contro il direttore marketing Bertero. A quest’ultimo scade il contratto il 30 giugno 2020 e il concorso dovrebbe essere pubblicato. il suo compenso annuo sfiora i 100mila euri/anno.