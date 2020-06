PolverieraLucarelli Exxx…PolZive!!! La puledra Selvaggia rade al suolo i pedagoghi del MessaggeroVeneto. Imminente a Udine l’apertura di un ristorante gestito dal sandanielese Alberto Dall’Ava, uno dei talenti del “CentroStupri”. I nomi dei fenomeni. Esclusivo.

Sul sito “TPI.IT”, la giornalista intervista il padre di uno degli sfigati e pubblica i nomi della banda.

Rete incendiata stamattina rispetto alla paternità della notizia sul gruppetto di manigoldi di San Daniele che ha prenotato il tavolo al Kursaal di Lignano. La Notizia della prenotazione di un tavolo a nome di un presunto “CentroStupri”, apparsa prima sul sito «TPI.IT» poi sul MV, ha arroventato l’alba friulana. Scintille sintetizzate dal testo della giornalista in foto.

I cagasotto di San Daniele (Minini, Diasparra, Ciotti, Cristofori, Zovatto e G. Vidoni) vista la puttanata dai risvolti penali che hanno combinato, ora chiedono scusa. Ipocriti e paraculi. Figuradimerda colossale. Ma l’irresistibile Lucarelli manda dei messaggi che la stampa locale ignora scientificamente. Cosa si nasconde dietro il nome di Dall’Ava prosciutti? Il patron Carlo ha sempre amato i riflettori, non si è mai tirato indietro. Perché ora si “raccomanda” l’omertà rispetto alla carognata del figlio?

Proprio in questi giorni, Alberto Dall’Ava, la “mente” della colossale figuradimerda certificata al Kursaal di Lignano, annuncia su facebook l’apertura imminente di un “nuovo sogno”: una prosciutteria in centro città a Udine. Il luogo è sotto i portici di Palazzo D’Aronco, piazzetta del Lionello, al posto della caffetteria Diemme. Si tratta di un trasferimento da piazza Bolzano in centro città. Il locale, come s’intuisce dal testo della formidabile Lucarelli, si chiama “Jonny Luanie” che al MessaggeroVeneto si sono ben guardati da citare. Cosa che non è avvenuta per il Kursaal. Tuttavia, scavando sui testi di Lucarelli, si raggiunge facilmente San Daniele, esattamente il locale Jonny Luanie lungo la statale per Majano. E‘ proprio a San Daniele che i bifolchi hanno messo in pratica il piano balneare. La foto con le magliette incriminate è stata scattata di fronte al “Jonny Luanie” verso fine maggio. Poi ci sono stati degli aggiornamenti grafici in vista della spedizione lignanese. E qui scatta un paradosso planetario. La discoteca lignanese rischia la chiusura per apologia, mentre il protagonista dell’orribile “CentroStupri” apre un locale in centro a Udine.

Tuttavia le cronache registrano un altro episodio avvenuto a Udine alcuni anni fa e che ha avuto per protagonisti alcuni elementi della “banda” lignanese. Ecco il resoconto: