PolverieraMessaggeroVeneto Exxx…Polzive!!! Un GialloMax nel GialloPlus. Chi è il giornalista finito nel mirino del Comitato di Redazione? Dura lettera inviata al Direttore. Il futuro del gruppo. Esclusivo.

Anche in viale Palmanova, Udine, s’alzano scintille da fonderia che si notano fino a Tavagnacco. Al Comitato di Redazione del Messaggero Veneto ultimamente si sono girati i coglioni e hanno fatto recapitare al direttore Monestier una lettera dai toni molto critici. Il contenuto è un petardo da chilo. Una dura reprimenda contro l’euforia paragiornalistica e autocelebrativa di un loro collega. Una stravaganza che il Comitato di redazione ritiene non in linea con le peculiarità del quotidiano. In realtà, sacrestani profumati d’incenso o catechizzatori sui costumi dei friulani, devono aver fatto roteare le parti basse al Cdr.

Sullo sfondo, si avvertono le grandi manovre dell’operazione Exor per l’acquisto de «Il Sole24 ore». Come si sa, La Gazzetta di Reggio, Gazzetta di Modena, La Nuova Ferrara e Il Tirreno, sono stati venduti. Il nuovo editore è «Sae Srl», rappresentata da Alberto Leonardis. In questo senso, gli assetti nelle varie redazioni locali sono in fermento. In quanto a Udine e al Messaggero Veneto, è noto tutti che il direttore Monestier sia molto stimato ed apprezzato ai vertici di V.le Mirafiori, per questo motivo non sono esclusi passaggi a più alti incarichi. Tutto potrà avvenire entro fine anno.