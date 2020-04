PolverieraMonfalcone Exxx…Polzive!!! I Bisiachi anticipano i Romani: sbrego Lega-Forza Italia. Gli azzurri si sono rotti i coglioni dei populisti. Passa il documento finanziario “di grande spessore” del sindaco Cisint. Esclusivo.

Cosa c’entra il Mes con Monfalcone o Cordenons? semplice, due visioni molto diverse di Europa e di centrodestra. Per Berlusconi i 37 miliardi del Mes sono un’occasione da non perdere con evidenti aperture a un’ opposizione responsabile. Per la destra populista invece, la questione “Europa” determina ormai un solco profondo con Conte. In questo senso, incredibile ma vero, il centrodestra Friulano anticipa le triangolazioni romane. A partire dalla lacerante sbregatura tra Forza Italia e Lega consumata in questi giorni a Monfalcone. Ieri è stato votato il bilancio di previsione, maggioranza compatta 16 voti (anche Nicoli) a favore e 9 contrari. Ma al voto si è arrivati con i graffi del coordinatore provinciale di Forza Italia, Giuseppe Nicoli, che ha restituito deleghe di peso (urbanistica ed edilizia privata) al sindaco.

Polemiche che hanno determinato la polverizzazione dell’intero gruppo azzurro presente in maggioranza. Dopo l’ex azzurro Ciro Del Pizzo, finito col vice Paolo Venni (lista Monfalcone sei tu), anche l’assessore Francesco Volante si è separato dal coordinatore provinciale di Forza Italia e capogruppo in regione, Giuseppe Nicoli.

Emergono vecchie ruggini che risalgono ancora ai tempi della candidatura della Cisint e al fittizio patto della “Mariuta”. La certificazione che una parte del centrodestra sia insofferente all’esuberanza leghista (ieri Nicoli su alcune misure della Cisint contrapponeva il sindaco di Gorizia Ziberna) è riconosciuta anche a Cordenons (Pn) dove Forza Italia è ormai opposizione al sindaco leghista Delle Vedove.

In questo quadro Paneuropeo s’incastra Udine dove, dopo la nascita della federazione dei moderati in regione tra ProgettiFVG e Forza Italia, è alle viste la formazione di un nuovo gruppo consiliare formato dalle due forze moderate di Bini e Sandra Savino. Il corrispettivo di consiglieri sarebbe di 7, un numero sufficiente per chiedere un cambio di passo all’inadeguato Fontanini e un riparto di deleghe assessorili “di peso” tutte in capo alla Lega.