PolverieraNordItalia Exxx…Polzive!!! Il MessaggeroVeneto di Fedriga sbrega l’asse regionale anti-Covid. Critiche a Zaia (citato dal Finacial Times) e coglionato Fontana. In FVG ordinanza fotocopia del Veneto. Esclusivo.

Sabato 16 Repubblica ha dedicato una pagina intera al governatore Zaia. La settimana scorsa se n’è occupato anche il Financial Times, oltre a Corriere, Gazzettino e grande stampa nazionale che riportano ogni giorno notizie di grandi risultati ottenuti dal governatore del Veneto e quello dell’Emilia.

Eppure nell’emarginato NordEst, il presidente veneto viene ignorato in favore di quello friulano che viene magnificato come fosse la Madonna di Castelmonte. In un articolo pubblicato ieri (la Tessitura…), dal tratto molto affettuoso, il giornale si è inerpicato fino a una sbalestrata critica al governatore Zaia e collega di partito, reo di convocare conferenze stampa quotidiane in cui si è ascoltato “tutto e l’incontrario di tutto”, ma soprattutto all‘avvocato Fontana presidente della regione Lombardia, il quale viene accusato di «conferenze stampa spesso confusionarie».

Si tratta di uno sbrego interregionale di livello che isola ancora di più il Friuli rispetto al blocco regionalista che si è creato in questa emergenza. Omesse le figure di merda sulla nave, sulle mascherine, sul numero di sanitari contagiati, sugli abusi, sui misteri dell’assemblamento della nave, i costi sostenuti e le casse integrazioni.