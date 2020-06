PolverieraPalamara Exxx…Polzive!!! Il partito dei magistrati. L’uomo ragno delle toghe su LA7: “Il sistema correntizio necessario per l’imbucatura alla guida delle Procure.” Rimbalzi Nordestini. Esclusivo.

Imperdibile intervista a Luca Palamara ieri sera da Massimo Giletti. Emerge un quadro preoccupante di Magistrati collusi che stanno ai vertici degli uffici giudiziari. Un sistema che agisce da anni e anni. Una serie di meccanismi e incrostazioni che hanno danneggiato l’ordine giudiziario italico. Palamara rivela che senza correnti e amicizie, in magistratura non si va da nessuna parte. Rivela addirittura che alcuni magistrati sono stati cacciati solo perché facevano il loro dovere. Rimbalzi a Nord Est per la vicenda riportata da “LaVerità” che vedeva coinvolta la friulana Paola Roja.