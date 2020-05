PolverieraPalamara Exxx…Polzive!!! Tremano i palazzi romani. Nelle mani della toga friulana Paola Roja le inchieste dell’ex Procuratore Pignatone. Il retroscena della cena di un anno fa con Palamara e consorte, il moroso della Roja e l’imprenditore Casali. Esclusivo.

La gratitudine della friulana Paola Roja per l’imbucatura ottenuta grazie ai magheggi di Luca Palamara è ormai diventata un must: “Grazie Luca (Palamara NdR), a Udine fortunatamente non c’è solo il prosciutto buono!”. Il feeling fra la Roja e Luca Palamara è ben rodato.

Come riporta il quotidiano “La Verità”, nel maggio dello scorso anno, il Procuratore di Roma Pignatone aveva invitato una ristretta cerchia di amici al Ristorante “Mamma Angelina” per festeggiare il suo primo giorno di pensione. Fra i nomi dei presenti spiccava quello della friulana Paola Roja, presidente dell’8a sezione penale del Tribunale di Roma, presenza determinante poiché la togata friulana, originaria di Tiveriacco di Majano (Ud), dovrà giudicare le inchieste dei reati contro la Pubblica Amministrazione istruite dal Procuratore Pignatone.

Quella sera, attovagliati al ristorante romano c’erano lo stesso Pignatone e la moglie Piera, l’uomo ragno Luca Palamara e la moglie Giovanna, la friulana Paola Roja col moroso Siro Mucciarelli, e l’impreditore Alessandro Casali con la moglie Alessandra. Per capire le deviature dell’ordine giudiziario italico, basti pensare che allo stesso tavolo sedevano un Procuratore che aveva indagato e condotto le inchieste sui principali processi romani e chi doveva giudicare. Una pazzia tutta italica che non sfiora la stella friulana. Ormai solca con estrema disinvoltura i palazzi e i terrazzi della Roma delle nebbie e, con uno slancio di spregiudicatezza tutta majanese (Ud), chiede all’uomo ragno delle toghe Palamara: “Non è che vuoi renderti Memorabile chiedendo che le pratiche di trasferimento a Roma siano trattate almeno con urgenza?”. (Su alcuni posti scoperti in Tribunale).

Insomma Paola Roja è un personaggio decisivo nel panorama giudiziario romano; prima delle intercettazioni faceva parte di un gruppo affiatato che, nelle riservatissime cene, si aggregavano vari personaggi come il procuratore aggiunto di Roma, Paolo Ielo. Un altro magistrato che coordina le inchieste sulla pubblica amministrazione.