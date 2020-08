PolverieraPalmanova Exxx…Polzive!!! Occultata la bomba sanitaria dei migrates infettati e ospitati a Sottoselva. Nessun controllo, due positivi sono scappati, i contagiati vivono in spazi aperti privi di assistenza medica e in promiscuità con i disabili del CAMPP. Esclusivo

Polveriera Sottoselva. Due migrantes contagiati e ospitati negli spazi di proprietà dell’azienda sanitaria di Udine, sono fuggiti dalla struttura. Mancano i controlli e le unità locali consegnate in comodato gratuito alla Onlus Caritas di Udine, sono all’aria aperta e in promiscuità con la struttura del Campp locale.

Dopo aver pubblicato la notizia (vedi pagina del blog del 29 agosto), alcuni amministratori della bassa friulana hanno contattato Leopost per conoscere maggiori dettagli rispetto al decreto firmato dal direttore generale dell’azienda sanitaria Friuli centrale, Massimo Braganti. Si tratta di una convenzione sottoscritta con la Caritas dell’Arcidiocesi di Udine per l’accoglienza dei migranti positivi al COVID-2 asintomatici o paucisintomatici (coloro che hanno sintomi lievi di Covid), in unità abitative di proprietà dell’azienda sanitaria udinese, ubicate nella frazione di Sottoselva.

Nella convenzione non vi è nessun riferimento al servizio di vigilanza urbana e di assistenza sanitaria. Un contratto di comodato gratuito raffazzonato e redatto alla buona con l’obiettivo di “scaricare” nella bassa friulana i contagiati. Il periodo di concessione va dal 7 agosto al 15 ottobre con la possibilità, per il comodatario, di poter prorogare il servizio per altri mesi. Paga Pantalone.

La situazione a Sottoselva è gravissima giacché l’azienda sanitaria non ha trovato medici che visitino i disperati e la pratica dei tamponi è affidata al personale infermieristico del distretto. Un bomba sanitaria passato sotto silenzio e che sta provocando forti tensioni fra gli amministratori della bassa, già sotto stress come dimostrato da Boemo, sindaco di Gonars, e nottetempo dal sindaco di Pagnacco, Mazzaro. I termini del decreto sono i seguenti:

L’Azienda (comodante) concede all’Associazione Centro Caritas dell’Arcidiocesi di Udine (Comodatario), in comodato d’uso gratuito, le unità abitative identificate con i numeri 4,5, 11 e 12 dell’immobile sito in Palmanova, località Sottoselva, per il periodo 7 agosto/15 ottobre 2020. Tale accoglienza viene garantita dall’Associazione Centro Caritas dell’Arcidiocesi di Udine Onlus nell’ambito delle proprie finalità Statutarie ed è oggetto di rimborso da parte della Prefettura di Udine U.T.G., limitatamente ai costi effettivamente sostenuti. Vengono consegnate all’Associazione Centro Caritas dell’Arcidiocesi di Udine ONLUS, in comodato d’uso gratuito, per il periodo 7 agosto 2020-15 ottobre 2020, le unità abitative identificate con i numeri 4,5, 11 e 12 ubicate nel Comune di Palmanova, località Sottoselva – via dei Tigli 4 – F.M. 7, p.c. 55 del Comune Censuario di Palmanova, di proprietà dell’Azienda, al fine di consentire alla citata associazione l’accoglienza dei migranti positivi al COVID-2 asintomatici o paucisintomatici, per conto della Prefettura di Udine-UTG; 2) di prendere atto che tale accoglienza viene garantita dall’Associazione Centro Caritas dell’Arcidiocesi di Udine ONLUS, nell’ambito delle proprie finalità statutarie ed è oggetto di rimborso da parte della Prefettura di Udine-UTG limitatamente ai costi effettivamente sostenuti; 3) di approvare, ai fini della successiva sottoscrizione lo schema contrattuale allegato quale parte integrante del presente provvedimento;

LETTO, ACCETTATO E SOTTOSCRITTO Il comodante – Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale Il Direttore Generale – dott. Massimo Braganti (Firmato digitalmente) Il comodatario – Associazione Centro Caritas dell’Arcidiocesi di Udine Il legale rappresentante – Don Luigi Gloazzo.