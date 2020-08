PolverieraPasianDiPrato Exxx…Polzive!!! Il leghista Fontanini scarica in periferia i minori stranieri colpiti dal Covid. Il sindaco Forzista Pozzo soccombe alle disposizioni del Carroccio. Pronti una decina di alloggi per gli ospiti. Esclusivo.

Con determina del 31 luglio scorso, il dirigente dei servizi per la salute e il benessere sociale del comune di Udine, ha individuato in Pasian di Prato il comune dove collocare minori stranieri non accompagnati sottoposti a quarantena preventiva. Le strutture sono quelle messe a disposizione dalla Soc. Coop. Sociale Onlus Aedis.

La Lega favorisce l’invasione di minori contagiati a Pasian di Prato (Ud). Effetti estivi del Papeete.

I residenti sono infuriati per le conseguenze sociali, sanitarie e per le tensioni che provocherà l’arrivo di una decina di minori colpiti dal virus che dovranno restare in quarantena. La soluzione si è resa possibile grazie alla disponibilità della cooperativa Aedis che da anni fa affari con i minori stranieri grazie a un intero edificio destinato ai migrantes in zona Santa Caterina. Fedriga, in campagna elettorale, aveva promesso i muri al confine con la Slovenia. Fontanini, di rimbalzo, aveva assicurato che gli stranieri sarebbero stati respinti immediatamente. Pivette dozzinali.

Due anni di promesse. Intanto la situazione sta degenerando e Fontanini, non essendo in grado di gestire il problema a Udine, lo trasferisce a Pasian di Prato dal suo amico sindaco forzista Andrea Pozzo. L’azzurro non batte ciglio anche perché è stretto fra le ganasce del Carroccio e Pozzo non può opporsi. Vice sindaco è il leghista Del Forno con delega alla sicurezza. Dal gruppo di Fratelli d’Italia di Marzio Giau stanno ancora compiendo il rodaggio e il motore non è in fase. Tutti piegati a novanta gradi, comanda la Lega. Dopo Udine, Pagnacco, Muggia, Monfalcone e Trieste, il degrado dell’invasione dei contagiati raggiunge Pasian di Prato, comune di circa 10mila abitanti, giunta di centrodestra.