PolverieraPolimeni Exxx…Polzive!!! Bufera sul direttore generale del dipartimento sanità del PD imposto a Pordenone e già nel mirino del blogger. Fuggito dalla Basilicata e ora abbandona il Friuli per andare in vacanza. Chieste le dimissioni. Esclusivo.

Il direttore generale Polimeni, scelto dalla troyka Barbina-Riccardi-Fedriga, tira circa 170 mila euri/anno. E se ne va in ferie a casa sua in Toscana. Lo segue nella fuga anche il direttore amministrativo, Mario Paoli, da lui stesso scelto. Quest’ultimo devia nelle Marche.

La questione la solleva l’ex assessore regionale FVG Moretton che nella sua pagina d’informazione segnala la fuga da Pordenone e verso casa del direttore generale dell’azienda sanitaria del Friuli Occidentale Joseph Polimeni. Il direttore era già finito nel mirino del blogger nel gennaio scorso. Cosa va a fare a casa il direttore generale di azienda sanitaria in un momento di emergenza mondiale come questo?

Sia Moretton che l’ex collega Sonego (ambedue pordenonesi) chiedono a Fedriga la rimozione del super dirigente. La colpa è quella di aver abbandonato la direzione dell’azienda e di essere rientrato a casa sua.

Secondo Moretton, che ieri ha sollevato il caso, il direttore Polimeni (già fuggito dalla Basilicata Cfr Leopost 14 gennaio) con circolare del 12 marzo 2020 indirizzata a tutti i responsabili delle numerose strutture aziendali, senza un minimo coordinamento, non trovava di meglio che addossare ad ognuno di loro la responsabilità di decidere quali dipendenti lasciare a casa, quali strumenti di lavoro usare e quali indicazioni dare per “supportare la front line sanitaria”. Al che Moretton osservava: “Esaurito il compitino, non senza rilevare che tutto questo i Responsabili lo devono fare e “fermi restando gli obiettivi di budget”, cosa fa il direttore? Se ne va a casa!”

Il direttore generale dell’azienda sanitaria di Pordenone fugge dal Friuli come fece a fine dicembre, dalla Basilicata. Memorabili le macerie che lasciò. L’assessore alla sanità lucana Leone (Forza Italia) andò su tutte le furie.

Per chi non lo sapesse, Jo Polimeni è uno dei sanitari che fa parte della ristretta cerchia del dipartimento sanità del PD in ottimi rapporti con Renzi e con Rossi presidente della Toscana e non si capisce attraverso quali paraculismi e magheggi sia stato catapultato in Fvg. Il direttore amministrativo Paoli, vive invece nelle Marche.

Ecco un brano di Leopost del 14 gennaio scorso:

Chi ha “imposto” Jo Polimeni in FVG? Un giallo di dimensioni planetarie investe la sanità e la nuova riforma timbrata Riccardi.

In Basilicata, negli ambienti sanitari, Jo Polimeni, viene definito “Il fuggiasco”. Vediamo perchè.

Il presidente dell’ordine dei medici chirurghi di Matera su tutte le furie. L’assessore regionale alla sanità, il medico Rocco Leone, irritato. Il segretario generale del sindacato Fials Gianni Sciannarella commenta: “E’ l’ultimo boccone amaro che ci ha lasciato Polimeni”. Il consigliere regionale del PD, Roberto Cifarelli denuncia: “L’esperienza di Polimeni a Matera si è caratterizzata per aver destabilizzato tutto il personale e che ha avuto ripercussioni negative sui servizi sanitari per i cittadini”.

Il caso del neo direttore generale dell’azienda sanitaria del Friuli Occidentale (Pordenonese) sta esplodendo in tutta la dorsale appenninica. Dopo aver nominato, contro la volontà dell’assessore alla sanità Leone, Raffaele Giordano direttore amministrativo, ora chiede il recupero delle indennità per reperibilità ai medici dell’Asm. Circa 250 sanitari che in 10 anni si sono resi disponibili e ai quali il “fuggiasco” Polimeni ha chiesto di restituire circa 4 mila euri a testa! (…).