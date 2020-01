PolverieraPolimeni Exxx…Polzive!!! Esplode il bubbone Joseph: Tutto il mondo sanitario lucano contro il fuggiasco neo direttore a Pordenone. Chi lo ha imposto in Friuli? Fedriga impacciato. Le feroci critiche dell’assessore regionale della Basilicata Leone e del presidente dell’Ordine dei medici. Esclusivo.

Chi ha “imposto” Jo Polimeni in FVG? Un giallo di dimensioni planetarie investe la sanità e la nuova riforma timbrata Riccardi.

In Basilicata, negli ambienti sanitari, Jo Polimeni, viene definito “Il fuggiasco”. Vediamo perchè.

Il presidente dell’ordine dei medici chirurghi di Matera su tutte le furie. L’assessore regionale alla sanità, il medico Rocco Leone, irritato. Il segretario generale del sindacato Fials Gianni Sciannarella commenta: “E’ l’ultimo boccone amaro che ci ha lasciato Polimeni”. Il consigliere regionale del PD, Roberto Cifarelli denuncia: “L’esperienza di Polimeni a Matera si è caratterizzata per aver destabilizzato tutto il personale e che ha avuto ripercussioni negative sui servizi sanitari per i cittadini”.

Il caso del neo direttore generale dell’azienda sanitaria del Friuli Occidentale (Pordenonese) sta esplodendo in tutta la dorsale appenninica. Dopo aver nominato, contro la volontà dell’assessore alla sanità Leone, Raffaele Giordano direttore amministrativo, ora chiede il recupero delle indennità per reperibilità ai medici dell’Asm. Circa 250 sanitari che in 10 anni si sono resi disponibili e ai quali il “fuggiasco” Polimeni ha chiesto di restituire circa 4 mila euri a testa! Costoro avrebbero commesso il “crimine“ di aver svolto delle ore di reperibilità, chiaramente richieste dalla dirigenza nel tempo succedutasi, compresa quella attuale, espressamente previste da precise delibere aziendali. Il Presidente dell’Ordine dei Medici chirurghi ed odontoiatri di Matera, Severino Montemurro ed il consiglio direttivo sono in assoluto disaccordo con l’operato dell’ex direttore generale della Asm, Joseph Polimeni e del Direttore Amministrativo, Raffaele Giordano a proposito delle lettere inviate ai colleghi medici ospedalieri per il tentato recupero delle somme percepite in regime di lavoro di pronta disponibilità effettuato negli ultimi anni.

“Trovo la situazione quantomeno illogica, dal momento che è stata l’Azienda a chiedere agli specialisti la disponibilità in modo da poter fronteggiare la carenza cronica di organico. I medici – afferma l’assessore Leone di Forza Italia – quel servizio lo hanno effettuato nell’interesse dei pazienti lucani, quindi eventuali responsabilità andrebbero attribuite a coloro che in quel periodo guidavano l’Asm…”. Ruvidissimo il consigliere regionale Roberto Cifarelli (PD) che rimarca: “Visto che il Direttore Generale ha lasciato il suo incarico, è necessario ripristinare quanto prima le condizioni di una giusta serenità del personale, i medici, secondo il fuggiasco Josef Polimeni ed il resto della direzione aziendale, avrebbero commesso il “crimine“ di aver svolto delle ore di reperibilità (…), un lavoro espressamente previsto da precise delibere aziendali. Ciò che non si comprende di questa triste vicenda – afferma il consigliere del Pd – è quale sia lo spirito con il quale sono stati redatti questi atti. Ci sembra una vera e propria vessazione iniziata già all’indomani dell’insediamento di Polimeni qui in Basilicata. L’esperienza di Polimeni a Matera si è caratterizzata per una inutile e dannosa “caccia alle streghe” che ha destabilizzato tutto il personale. Rimango convinto che a pagare il conto della vanitosa attività dei nostri dirigenti dell’ASM. (…). Non consentiremo più ai dirigenti di vestirsi da sceriffi: che svolgano il loro mandato – conclude Cifarelli – con la consapevolezza del loro ruolo”.

Chi ha imbucato Polimeni in FVG? Con quale spirito i pazienti e il personale potrà svolgere il delicato compito di assistere e curare i malati se il Direttore crea tensione nell’ambiente?