PolverieraPordenone Exxx…Polzive!!! Azienda Sanitaria locale fuori controllo. Dopo i sindacati, anche la politica chiede le dimissioni del direttore Jo Polimeni. La peggior gestione Covid del Fvg. The end. Esclusivo.

Un disordine che si trascina dall’estate scorsa e che è sfociata in una grande manifestazione di tutti gli operatori sanitari il 27 novembre scorso 〈a parte la CISL〉. I sindacati chiedevano risposte sulla carenza di personale infermieristico in una situazione di grave emergenza, assenza di personale pari a circa 200 unitá tra infermieri e oss. Catastrofe sanitaria.

Sul tavolo del sindaco e della giunta del comune di Pordenone è giunto il documento in cui i partiti di opposizione chiedono le dimissioni del direttore Jo Polimeni. Sanità del Friuli occidentale totalmente allo sbando, lo certifica anche l’ultimo report di Gimbe. Il direttore dell’azienda sanitaria Jo Polimeni sulla graticola. Dopo lunghe settimane di agitazioni e manifestazioni da parte delle categorie sindacali contro il dirigente toscano, anche le forze di opposizione in consiglio comunale si sono attivate per chiedere la «convocazione di un tavolo con le organizzazioni dei lavoratori che hanno sollevato pubblicamente la gravità della situazione in termini di salute pubblica, per accertarsi direttamente sulla situazione del personale dell’azienda sanitaria del Friuli Occidentale. I gruppi consiliari chiedono al sindaco Alessandro Ciriani e alla giunta del comune di Pordenone, di portare le istanze narrate nel documento all’attenzione del presidente Fedriga e chiedere le dimissioni immediate del direttore generale Joseph Polimeni». Pesano le scelte di un anno fa compiute da Fedriga sulla scelta dei direttori generali delle aziende sanitarie del Friuli. L’arrivo di Polimeni a Pordenone destò non poco sconcerto visti i trascorsi nelle aziende da lui dirette, le amicizie con l’ex presidente dellaToscana Rossi e la sua esplicita presenza nel dipartimento sanità nazionale del Pd. Fedriga ha scelto un uomo di Gramsci.

Poco fa, lo studio Gimbe del prof. Cartabellotta, ha certificato il fallimento della gestione Covid nella provincia di Pordenone. L’Azienda Sanitaria Universitaria del Friuli Occidentale, presenta il dato peggiore del Fvg per incremento percentuale di nuovi infetti nelle ultime due settimane, quelle che vanno dall’1 al 15 dicembre 〈oltre il 18 per cento〉. Un dato spaventoso che mette in evidenza le difficoltà del prototipo dell’ex presidente della Toscana Rossi, di organizzare i dipartimenti di prevenzione. Fino allo scorso anno era direttore di Asl in Basilicata. Quando abbandonò l’incarico per il Friuli, l’assessore Luigi Rocco Leone commentò, “L’esperienza di Polimeni a Matera si è caratterizzata per aver destabilizzato tutto il personale e che ha avuto ripercussioni negative sui servizi sanitari per i cittadini”.